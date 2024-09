La innovació que prepara CaixaBank per a les firmes davant de notari

Foto: CaixaBank

CaixaBank s'ha convertit en una de les entitats pioneres a implementar la firma davant de notari a través de videoconferència. Aquest nou procediment ja està disponible per a empreses i pimes, i s'estendrà properament a la resta de clients de l'entitat.

En concret, els clients empreses i pimes de CaixaBank ja poden contractar amb aquest servei diversos productes com línies i comptes de crèdit, préstecs, factoring, confirming i lísing, entre d'altres.

A la Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia, primeres comunitats en què es va desplegar aquest procediment, s'han realitzat al voltant de 300 signatures.

La signatura a través de videoconferència la poden fer tant els clients com els professionals de CaixaBank, i entre els avantatges del procés hi ha que poden signar a hores diferents, cosa que facilita la gestió d'horaris i l'agilitat dels processos.

D'aquesta manera, CaixaBank reafirma el seu posicionament com a referent en digitalització, alhora que millora l'eficiència i l'agilitat de les gestions notarials, reduint significativament el temps d'execució de la signatura. Entre els seus beneficis també destaca la millora dexperiència del client i empleat, en simplificar els processos; i la contribució a la sostenibilitat, en fomentar una cultura responsable, en línia amb el Pla de Banca Sostenible 22-24 de l'entitat.

Aposta per la digitalització

Aquest projecte dóna resposta a la Llei 11/2023, de 8 de maig, coneguda com la “Llei de Digitalització”, una normativa que inclou algunes mesures rellevants per fomentar la digitalització en l'àmbit de les actuacions notarials, registrals i societàries. I és que CaixaBank destaca per ser, des dels inicis, una entitat bancària compromesa amb la inversió contínua en l'ús de les noves tecnologies per millorar el servei al client.

La innovació ha permès a CaixaBank situar-se com a referent en banca digital, a nivell nacional i internacional, amb una àmplia base de clients que operen pels canals en línia . A més, l'entitat disposa de productes i serveis 100% digitals, com ara la contractació de préstecs al consum en línia i amb disponibilitat immediata, o la simulació d'una hipoteca amb preus personalitzats.

Gràcies a aquesta tasca, el passat 11 de juny, l'entitat va ser reconeguda com a 'Banc més Innovador a Europa Occidental' als premis The Innovators, organitzats per la revista nord-americana Global Finance per reconèixer de forma anual aquelles empreses que marquen les tendències en tecnologia en el disseny de productes i serveis pioners al sector bancari global.