Iberdrola, premiada amb el Top Employers 2024 a 8 països per la seva gestió de personal

Foto: Iberdrola

Iberdrola ha estat reconeguda com a Top Employer 2024 a Espanya, Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia, Estats Units, Brasil i Mèxic per l'excel·lència de les seves pràctiques en matèria de gestió integral de persones i per la seva contribució al seu desenvolupament personal i professional. Això ha comportat la seva acreditació com a Top Employer Europe.

El procés de certificació de Top Employers Institute, autoritat de referència global en l'avaluació de l'entorn professional que les organitzacions proporcionen als seus empleats, comporta una anàlisi exhaustiva i molt rigorosa de les pràctiques en matèria de gestió de persones i de l'impacte d'aquestes, tant en el conjunt de l'organització (estratègia i resultats) com en l' engagement , atracció i desenvolupament de talent.

En concret, el segell de Top Employers Institute es fonamenta en els resultats obtinguts a la seva HR Best Practices Survey que analitza transversalment la funció de gestió de persones a través de sis dominis compostos per 20 pràctiques. A la seva auditoria, validada per un comitè global d'experts, s'hi inclouen àrees com l'estratègia de persones, l'ambient de treball, els processos de reclutament i la selecció, l'aprenentatge, el benestar o la diversitat i la inclusió, entre d'altres.

Cadascuna de les certificacions aconseguides per Iberdrola i les seves filials són independents, per la qual cosa el grup ha hagut de fonamentar, a cadascun dels països esmentats, el compliment dels requisits exigits per Top Employers Institute.

Així, Iberdrola es converteix en una de les quatre empreses de l'Ibex-35 -l'única del sector energètic- i una de les dues energètiques a nivell mundial que compta amb la certificació europea de Top Employers Institute. És, així mateix, una de les dues utilities amb més països certificats en l'àmbit internacional.

Constituït fa més de 30 anys, Top Employers Institute és una organització global que distingeix les millors empreses on treballar i l'excel·lència en la gestió de les persones. A través del seu HR Best Practices Audit, 2.300 empreses a 121 països s'han certificat com a ocupadors de referència, i han impactat en més de 9 milions de treballadors que desenvolupen la seva tasca professional en aquestes companyies.