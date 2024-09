Mor als 60 anys Mónica del Raval, l'exprostituta que es va fer famosa a 'Callejeros'

Foto: Twitter / @SamanthaBallent

Aquest passat dimarts 3 de setembre, el barri del Raval a Barcelona es va quedar sense un dels seus personatges més emblemàtics: Mónica del Raval , l'exprostituta que es va convertir en una figura estimada i reconeguda per la seva aparició al programa 'Callejeros'. Als 60 anys, Mónica, el nom real del qual era Ramona Coronado García, ha mort després d'una llarga batalla contra problemes de salut que havia arrossegat durant anys. La notícia va ser confirmada a través de les xarxes socials per Samantha Ballentines, una drag queen coneguda per la seva participació a 'Drag Race España 2' i 'Drag Race Espanya: All Stars', que era una amiga propera.

Ramona, nascuda el 1964 a Castella-la Manxa, va ser una dona que mai no es va deixar intimidar per les adversitats. Es va mudar a Barcelona buscant un futur millor, i allà va començar a treballar com a prostituta, una professió que va exercir fins al 2015. L'any 2009, el seu nom es va tornar conegut a tot Espanya gràcies a la pel·lícula 'Mónica del Raval', dirigida per Francesc Bertriu, on ella mateixa narrava la seva història, deixant entreveure la valentia i la duresa de la seva vida. La seva sinceritat i el seu caràcter desinhibit van fer que el públic hi connectés, especialment després de confessar haver estat amb més de "80.000 homes", un nombre que va impactar molts.

La popularitat de Mònica es va consolidar el 2012 quan va participar a ' Callejeros ', un programa que retratava la vida als carrers d'Espanya. Amb la seva inconfusible corona de plàstic, el cabell ros llatí i el maquillatge en tons blaus i roses, Mónica va deixar frases memorables que encara avui ressonen en la memòria col·lectiva dels espectadors. Un dels moments més recordats va ser l'especial titulat 'La reina del Raval', on va viatjar amb la seva parella, Juan, a Madrid i al seu poble natal, Villamanrique, i es va retrobar amb familiars després de molts anys.

Tot i la seva fama, la vida de Mònica no va estar exempta de dificultats. El 2018, va patir un greu problema de salut que la va portar a ser hospitalitzada, i li va quedar "seqüeles irreversibles". Va ser en aquell moment quan van sorgir rumors infundats sobre la seva mort, els quals va haver de desmentir personalment, mostrant una vegada més el seu fort caràcter i el desig de seguir endavant, lluny del focus mediàtic.

Avui, la seva partida deixa un buit al Raval ia la memòria dels que la van conèixer, ja sigui en persona oa través de la pantalla. Mónica del Raval no només va ser una exprostituta, sinó una dona que va viure la seva vida sense penediments, deixant una empremta inesborrable a la cultura popular espanyola.