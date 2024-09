Aliança de Naturgy per provar una nova tecnologia en la producció d'hidrogen verd

Foto: Naturgy

Naturgy i l' Institut Tecnològic de Canàries (ITC), centre públic de R+D+i del Govern de les Canàries, compartiran el coneixement i l'experiència per validar el rendiment d'una innovadora tecnologia d'electròlisi per a la producció d'hidrogen verd. L'objectiu d´aquesta col·laboració és instal·lar i provar un prototip experimental d´electrolitzador de 2 kW per testar el disseny de l´equip d´aquesta nova tecnologia i comparar els resultats obtinguts amb els dels sistemes comercials actuals.

Amb aquest projecte s'esperen avantatges quant a eficiència i reducció de costos en la producció de l'hidrogen verd, a causa de la menor necessitat d'utilitzar materials escassos esgotables, com és el cas dels metalls nobles. A més, és una tecnologia fàcilment adaptable a la variabilitat de les energies renovables, permetent una gran flexibilitat i ràpida resposta.

Aquesta tecnologia, anomenada 'Anion Exchange Membrane' (AEM), està desenvolupada per l'empresa emergent singapurenca Sungreen, amb qui Naturgy col·labora des del setembre del 2022. Com a part de la col·laboració de Naturgy amb Sungreen i l'ITC es preveu arrencar una segona fase de pilot a principis del 2025 amb un electrolitzador de 50 kW a Gran Canària, que s'optimitzarà en base a les millores i resultats obtinguts amb l'equip de 2 kW que s'està testant actualment.

Jesús Chapado, que dirigeix l'àrea d'Innovació de Naturgy, ha destacat que aquest projecte és una aposta de la companyia per facilitar l'arribada de l'hidrogen verd i impulsar-ne el desenvolupament amb costos més reduïts. Esperem que aquesta nova tecnologia aporti més flexibilitat, autoregulació i autoeficiència en la producció d'aquest nou vector energètic”.

Per la seva banda, Gonzalo Piernavieja, director de R+D+i de l'Institut Tecnològic de Canàries, ha assenyalat que “l'assaig de tecnologies d'avantguarda per a la producció d'hidrogen verd forma part del nostre compromís per accelerar la integració efectiva de fonts d'energia renovable al model energètic”. "Col·laborem amb empreses energètiques d'àmbit internacional per explorar i validar solucions orientades a assolir una economia descarbonitzada, posicionant-nos com a referent en l'ús de l'hidrogen verd com a matèria primera per a la fabricació de combustibles neutres en emissions de CO2", ha apuntat.

Compromís amb la innovació i la sostenibilitat

Naturgy concep la innovació com una eina indispensable en el desenvolupament de noves solucions energètiques que permetin avançar en la transició energètica i combatre la lluita contra el canvi climàtic i evolucionar cap a solucions tecnològiques que impulsin la simplificació de processos, la ciberseguretat i la gestió de la dada, sent a més la digitalització un pilar fonamental per a la consecució dels objectius de la companyia.

Naturgy Innovahub suma un ampli balanç de diversos projectes industrials en marxa vinculats a la innovació al sector energètic que ja s'han traduït en la creació de dues societats disruptives, com GIRA Wind i W2BM. La primera d'aquestes societats, en col·laboració amb Ruralia, Posteléctrica Fabricación i Invenergy Services, té com a objectiu el reciclatge integral d'aerogeneradors i la recuperació de materials procedents de pales i altres parts de l'aerogenerador per al seu ús posterior en una segona vida. El segon projecte, impulsat amb Greene, pretén desenvolupar una tecnologia de producció de biometà a partir d'un gas sintètic de tipus renovable procedent de la gasificació de residus sòlids industrials.

El model dinnovació de la companyia està dissenyat per teixir xarxes de col·laboració amb lecosistema que permetin respondre a la complexitat de lentorn i resoldre els reptes de forma àgil i eficaç, i enfocat en la digitalització de processos i serveis. Així, compta amb acords amb universitats, treballs amb centres tecnològics i grups de recerca, associacions sectorials i empresarials, organismes i administracions i, per descomptat, emprenedors.

Canàries, laboratori de tecnologies verdes

L'Institut Tecnològic de Canàries és un centre públic de R+D i una peça clau del Govern de les Canàries en el foment de la competitivitat de l'economia regional, que contribueix des del coneixement i la innovació tecnològica al desenvolupament sostenible d'aquesta Regió. Amb un enfocament multidisciplinari, les àrees d'R+D+i aborden els desafiaments d'un territori vulnerable amenaçat per la pressió turística, la crisi climàtica i els condicionants propis d'una RUP (llunyania, insularitat, limitació del territori, dependència de l'exterior, etc.) .).

L'Institut orienta la seva especialització cientificotecnològica cap a sectors estratègics per al creixement i la diversificació econòmica a l'Arxipèlag, posant en valor els avantatges competitius del territori insular com a laboratori natural per al desenvolupament de solucions innovadores en matèria de transició ecològica i valorització dels recursos . Entre altres línies de treball, el centre canari de R+D fomenta l'aprofitament del recurs energètic renovable i el desenvolupament de tecnologies d'autoabastiment i generació elèctrica sostenibles, les capacitats de les quals són transferides a regions de tot el planeta que comparteixen condicions similars.