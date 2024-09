Sabies que la lletra del teu DNI no és a l'atzar? Descobreix el secret darrere del càlcul

DNI - EP

Alguna vegada t'has preguntat què hi ha darrere de les coses més simples? La curiositat és una porta que s'obre a un món de sorpreses, i de vegades, allò quotidià amaga els secrets més fascinants.

Un exemple perfecte és el Document Nacional d´Identitat (DNI) a Espanya. Tot i que sembli un simple document, és el principal mitjà d'identificació dels ciutadans i un requisit indispensable per exercir els nostres drets, deures i accedir a diversos serveis. Des de la seva obtenció a la joventut fins a la seva renovació a l'edat adulta, el DNI ens acompanya a cada etapa de la nostra vida.

No obstant, potser t'has preguntat: per què el meu DNI té aquesta lletra i no una altra? La realitat és que aquesta lletra no és producte de l?atzar, sinó el resultat d?un complex algoritme matemàtic.

El Ministeri de l'Interior ha establert un sistema on el número del DNI es divideix entre 23 i segons la resta obtinguda s'assigna una lletra específica. Aquest procés garanteix la singularitat de cada document i actua com un mecanisme de verificació contra errors o falsificacions. Aquí us mostrem com funciona:

A una resta de 0 correspon la lletra T

A una resta d'1 correspon la lletra R

A una resta de 2 li correspon la lletra W

A una resta de 3 li correspon la lletra A

A una resta de 4 correspon la lletra G

A una resta de 5 correspon la lletra M

A una resta de 6 li correspon la lletra I

A una resta de 7 correspon la lletra F

A una resta de 8 correspon la lletra P

A una resta de 9 correspon la lletra D

A una resta de 10 correspon la lletra X

A una resta de 11 correspon la lletra B

A una resta de 12 correspon la lletra N

A una resta de 13 correspon la lletra J

A una resta de 14 correspon la lletra Z

A una resta de 15 correspon la lletra S

A una resta de 16 correspon la lletra Q

A una resta de 17 li correspon la lletra V

A una resta de 18 li correspon la lletra H

A una resta de 19 correspon la lletra L

A una resta de 20 correspon la lletra C

A una resta de 21 correspon la lletra K

A una resta de 22 correspon la lletra E

Per exemple, si el vostre número de DNI és 12345678, en dividir-lo entre 23, la resta és 14, per la qual cosa la teva lletra seria Z: 12345678Z.

Ara que coneixes el secret, la propera vegada que miris el teu DNI, sabràs que la lletra que l'acompanya té un propòsit més enllà del que sembla a primera vista.