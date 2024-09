Aquesta és la cervesa més forta del món: multiplica per 15 la graduació normal

Per als amants de la cervesa, poques coses superen la sensació d'una freda i refrescant després d'un llarg dia. Tot i això, aventurar-se a provar la "cervesa més forta del món" podria ser una experiència molt diferent. Beithir Fire, elaborada a Escòcia per la cerveseria 88 Brewery, és una beguda que porta el concepte de “fort” a un nou nivell amb un sorprenent 75% d'alcohol per volum. Això equival a 15 vegades la graduació alcohòlica duna cervesa estàndard.

Tan potent és aquesta cervesa que ve amb una etiqueta d'advertència groga en què s'aconsella que "s'ha de tractar amb respecte i manipular-se de manera responsable". A més, la cerveseria recomana que els bevedors no consumeixin més de 35 ml en una sola sessió. Aquesta advertència sembla estar més que justificada, ja que els qui s'han atrevit a provar-la han tingut reaccions intenses i variades.

Dan , un usuari de TikTok que administra el compte "1 Minute Beer Review" , va provar la Beithir Fire en un dels seus vídeos. Després d'un glop, va començar a tossir ia mostrar senyals d'incomoditat. "Déu meu", va exclamar. "Sap a cremat, ara tinc la llengua entumida. Necessito anar a ficar-me al llit", va afegir, intentant recuperar l'alè.

La Beithir Fire no és només potent, sinó que també porta el nom d'un drac mític cèltic, el Beithir, que simbolitza una serp mortal. Aquesta cervesa, segons el lloc web de 88 Brewery, és una mena de fusió entre cervesa i licor . S'elabora amb una base de cervesa d'ordi estil escocès, que es fermenta durant dos mesos abans de ser barrejada amb alcohol escocès pur.

Amb reaccions que varien des de la sorpresa fins a la incomoditat, Beithir Fire promet una experiència que pocs oblidaran.