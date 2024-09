Alsina esclata contra Ayuso: "Les seves declaracions són inacceptables"

Carlos Alsina a Mirall Públic - EP

Carlos Alsina ha qualificat com a "declaracions inacceptables" les paraules pronunciades per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al programa Espejo Público aquest dilluns. Durant la seva intervenció, Ayuso va diferenciar entre els immigrants provinents d'Amèrica Llatina i aquells que arriben des d'Àfrica, fet que ha generat una forta crítica per part del periodista d'Onda Cero.

Segons va explicar Susanna Griso al mateix programa, Ayuso va destacar diferències entre la procedència d'uns immigrants i altres, cosa que Alsina considera perillós: "Això de caminar introduint diferències entre la procedència d'uns immigrants i els altres, com si es pogués generalitzar en això. .. sobretot desembocant en el mateix que és el que em sembla més injust i més perillós: vincular la immigració irregular amb la inseguretat", va subratllar Alsina.

El conductor de Més d'un també va abordar el tema de la immigració irregular, reconeixent que “és un desafiament enorme” i “complex”. Tot i això, ha advertit sobre el perill que alguns polítics intentin associar la irregularitat migratòria amb la inseguretat ciutadana: "L'afany d'alguns polítics per vincular o identificar irregularitat amb inseguretat per a la resta de ciutadans pot generar alguns problemes, però no significa que tot immigrant que arriba en situació irregular a Espanya incorri a la delinqüència".

Alsina també ha destacat que "la majoria dels que estan sense papers a Espanya el que fan és guanyar-se la vida com poden, moltes a l'economia submergida", recordant que no s'ha d'estigmatitzar tot el col·lectiu d'immigrants irregulars.

Pel que fa a la possible regularització de les 500.000 persones que es troben a Espanya en situació irregular, Alsina va comentar que desconeix la postura del Partit Popular sobre això, deixant oberta la qüestió sobre com s'abordarà aquest desafiament en el futur.