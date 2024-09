Alerten per la crescuda de diversos rius a Catalunya i Aragó

Arxiu - Crescuda d'un riu en imatge d'arxiu - EUROPA PRESS - Arxiu

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha informat que a Aragó s'ha comunicat al 112 i al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) l'augment de cabals de diversos rius.

A Aragó, la CHE ha detectat la superació de llindars grocs a les estacions d'aforament A215 del riu Huerva a Cerveruela (Saragossa) i A095 del riu Vero a Barbastro (Osca), aquesta última ja en valors de normalitat.

Aquestes dues crescudes en principi no haurien de causar afeccions, segons les pluges actuals i el lloc on es produeixen, han considerat la CHE. La de l'Huerva serà absorbida per l'embassament de Las Torcas.

També s'ha comunicat la superació del llindar taronja a l'estació d'aforament A008 del riu Pedra a Nuévalos (Saragossa). Amb la informació actual no és possible determinar si la crescuda arribarà a valors iguals o superiors als d'aquest dimarts. La crescuda s'emmagatzemarà a l'embassament de La Tranquera.

A Lleida, s'ha comunicat al CECAT que al pluviòmetre de Villosell s'han recollit 55 litres per metre quadrat des de començament de dia, 30 litres per metres quadrats s'han recollit en els últims 45 minuts.

Aquesta intensitat de pluja podria generar una crescuda sobtada al riu Set, que passa per la localitat de Cervià de les Garrigues (Lleida). Després, l'aigua serà recollida per l'embassament d'Albagés. Es recomana fer seguiment de l'AEMET, SAIHEbro 'www.saihebro.com', així com d'aquesta pàgina web 'www.chebro.es' i '@CH_Ebro'.