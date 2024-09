Previsió del temps a Catalunya: 5 de setembre, les pluges donen una treva

Foto: EuropaPress

Després de diversos dies en què les pluges han estat un constant a la majoria del territori Català, la previsió del temps apunta que aquest dijous 5 de setembre hi haurà una treva pel que fa al que precipitacions es refereixen, encara que hi haurà algunes zones en què encara persisteixin.

Hi haurà cel clar o poc ennuvolat per la presència d'alguns núvols alts i mitjans. No obstant, al vessant nord del Pirineu, al prelitoral sud ia la depressió Central hi haurà estrats baixos fins a mig matí. A banda, en punts del nord-est hi haurà algunes nuvolades, preferentment a partir de mig matí, així com algun núvol d'evolució diürna al Pirineu.

Fins a mig matí no es descarta algun ruixat al nord del litoral i prelitoral central i sud de la Costa Brava. A partir del migdia s'esperen locals al quadrant nord-est país. A banda, al final del dia són possibles (fins a 30% de probabilitat) a les Terres de l'Ebre. Seran localment moderats i acumularan quantitats entre escasses i poc abundants . A banda, no es descarta alguna tempesta. La cota de neu rondarà els 2.700 metres.

La temperatura màxima serà entre similar o lleugerament més alta, sobretot als dos extrems del litoral. En canvi, serà lleugerament menor a cotes elevades del Pirineu.

Previsió del temps per a aquesta tarda. Foto: Meteocat

Visibilitat i vent

La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, si bé serà regular o dolenta fins a mig matí en zones elevades de la depressió central i del prelitoral sud per la presència de boires o boirines, així com durant la tarda en moments de xàfec.

Fins a mitja tarda bufarà la tramuntana al nord de l'Empordà entre fluixa i moderada amb alguns cops forts o molt forts al nord de l'Empordà, així com durant la primera meitat del dia ho farà el mestral a les Terres de l'Ebre, entre fluix i moderat amb alguns cops forts. A l'interior el vent bufarà de component oest entre fluix i moderat, ia la resta variable amb estones de component sud fluix.