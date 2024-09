Pa amb tomàquet: origen, història i trucs per preparar aquest plat català

Pa amb tomàquet - Wikipedia

Un dels plats més icònics de la gastronomia catalana és, sens dubte, el pa amb tomàquet, una recepta senzilla que ha transcendit fronteres gràcies al seu deliciós sabor i versatilitat. Encara que pot semblar un acompanyament, també brilla com a protagonista a qualsevol taula si el preparem com a torrada. En aquest article, explorarem el seu origen i us donarem alguns trucs per preparar la millor versió d'aquest clàssic culinari.

L'origen del pa amb tomàquet

El pa amb tomàquet té una història rica i diversa. Tot i que des de l'antiga Grècia ja es combinava pa amb oli d'oliva, no va ser fins al segle XVII que va aparèixer la recepta del panboli en un receptari mallorquí, encara que encara sense tomàquet. La tomaca, portada d'Amèrica al segle XV, no es va incorporar plenament a la dieta mediterrània fins al segle XVIII.

A Catalunya, les primeres mencions del pa amb tomàquet, tal com el coneixem avui, daten del voltant del 1884. Es diu que els pagesos catalans van començar a untar tomàquet sobre pa dur per estovar-lo, afegint-hi una mica d'oli d'oliva per millorar-ne el sabor. i textura.

No obstant això, també n'hi ha que situen el seu origen a Múrcia. Segons aquesta teoria, els treballadors murcians que van emigrar a Barcelona els anys 20 del segle passat van portar el costum d'untar tomàquet al pa com a esmorzar. Aquests treballadors cultivaven tomàquets a prop de les seves àrees de treball i l'utilitzaven per donar-li més gust als menjars.

Curiosament, també hi ha referències al pa amb tomàquet a la literatura catalana de finals del segle XIX, on s'esmenta que va ser a París on l'autor ho va provar per primera vegada, combinant pa amb tomàquet i oli. Aquest gresol de possibles orígens ens porta a la conclusió que, encara que generalment s'atribueix a Catalunya, la seva creació podria haver-se desenvolupat a diferents llocs de manera simultània.

Trucs per preparar el millor pa amb tomàquet

Per fer un pa amb tomàquet autèntic i deliciós, la clau és la qualitat dels ingredients. Aquí et deixem alguns consells:

El pa : Opta per pa de pagès, preferiblement del dia o fins i tot d'uns dies enrere, seguint la tradició de fer servir pa dur. Ha de ser cruixent per fora i suau per dintre. El tomàquet Els millors tomàquets són petits, d'un color vermell intens i amb una polpa sucosa. És recomanable comprar-los en una fruiteria local, ja que solen tenir millor qualitat que els de supermercat. L'oli : Un bon oli d'oliva verge extra és fonamental per donar-li el toc final. No escatimes en qualitat. La sal : Afegeix un pessic de sal per realçar els sabors.

Podeu gaudir d'aquest plat sol o acompanyat de pernil, formatge o qualsevol altre ingredient de la vostra preferència. Tot i això, sempre respecta la qualitat dels ingredients base perquè el resultat sigui exquisit.

El pa amb tomàquet és molt més que una simple combinació de pa i tomàquet; és una expressió cultural que ha evolucionat amb el temps i segueix conquerint paladars a tot el món.