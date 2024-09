L'origen de 'Les Tres Bessones': L'obra que va néixer de la família i va conquerir el món

Un dels elements més emblemàtics de les històries és La bruixa avorrida, un personatge inspirat en una mestra real que Capdevila va tenir en la seva infància

Roser Capdevila, una de les il·lustradores més destacades de Catalunya, va trobar la inspiració per crear l'univers de les Tres Bessones a les personalitats de les seves pròpies filles: Helena, Anna i Teresa. En plena infància de les trigèmines, i mentre l'editorial Planeta buscava endinsar-se al món de la literatura infantil, Capdevila va donar vida a les travesses germanes. Tot va començar en un sopar en una pizzeria de Bolonya, on, després d'una conversa amb un directiu de l'editorial, va sorgir la idea d'explicar petites històries quotidianes protagonitzades per les bessones. A partir d'aquí, la sèrie de llibres es va enlairar, amb traduccions a nombrosos idiomes i una demanda creixent per part de l'editorial.

Tot i això, Capdevila aviat es va sentir insatisfeta amb els relats inicials, que li semblaven "avorrits". "Els nens es mereixien una mica millor", recorda l'autora en declaracions a Metropoli. Això la va portar a reinventar el concepte, inspirant-se en clàssics de la literatura i personatges històrics, però sempre afegint-hi una dosi de fantasia.

'La bruixa avorrida' va ser una professora de Capdevila

Un dels elements més emblemàtics de les històries és La bruixa avorrida, un personatge inspirat en una mestra real que Capdevila va tenir en la seva infantesa, anomenada donya Pilar. La professora, figura severa i descurada de l'Espanya franquista, humiliava les alumnes més tímides, incloent-hi la germana de Capdevila. Tot i que La bruixa avorrida tenia un toc de maldat, l'autora sempre li va afegir un toc de simpatia: "Fins i tot fa una mica de llàstima, perquè sempre li surten malament els plans".

Després de l'èxit literari, Les Tres Bessones van saltar a la televisió de la mà de la productora Cromosoma, amb una sèrie que va arribar a emetre's a 158 països i traduir-se a 35 idiomes. Les germanes, juntament amb La bruixa avorrida, van conquerir nens de tot el món, convertint-se en un referent de la televisió infantil. Capdevila encara recorda amb afecte el repte d'adaptar clàssics literaris per als més petits, com el cas de Romeo i Julieta, en què va convertir les famílies dels Capulets i els Montescos en seguidors del Barça i de l'Espanyol, respectivament, afegint-hi un final més feliç gràcies a la intervenció màgica de la bruixa.

Avui, als 85 anys, Capdevila continua dibuixant i creant. Tot i els desafiaments que la vida li ha presentat, com un càncer i un atropellament, segueix fidel a la seva passió per l'art. El seu llegat, no només com a autora de les Tres Bessones, sinó com una de les il·lustradores més importants de Catalunya, queda immortalitzat a les pàgines dels seus llibres ia la memòria de diverses generacions. Com ella mateixa afirma: "Quan dibuixes, ets en un altre món; vius dues vides".