El Marroc posa traves a la detenció del "narc-assassí" de Guàrdia Civils de Barbate

L'operació per capturar Karim Gabarde , un narcotraficant marroquí que conduïa la llanxa motora que va atropellar una zòdiac del cos al port de Barbate (Cadis) el febrer passat, s'està dilatant de més, i és que el Marroc estaria posant traves perquè la Guàrdia Civil pugui arrestar-ho . Mostra d'això és que el presumpte delinqüent està localitzat en un petit poble costaner del Marroc, però les autoritats de Rabat neguen saber on és.

Aquesta manca de col·laboració i les bones connexions familiars de Gabarde, l'oncle de la qual és un influent narcotraficant proper al règim de Mohammad VI , fan témer que el narco no sigui capturat i que, fins i tot, pugui rebre un avís per escapar a temps.

Al Marroc , els grans capos del narcotràfic segueixen tres regles d'or : no immiscuir-se en política interna, evitar problemes amb la Gendarmeria, i mostrar lleialtat absoluta a la Corona. Aquestes són les regles que segueix al peu de la lletra Abdellah El Merabet, oncle de Gabarde i líder del clan dels anomenats "Pus Pus", un dels més poderosos de l'haixix amb connexions a Rabat .

L'operació per localitzar Gabarde es va veure dificultat des de l'inici a causa d'una pista falsa a Sotogrande , on es va detenir els presumptes -i falsos- autors de l'atac. Això va permetre que Gabarde desaparegués i rebés suport ja en sòl marroquí. Se sospita que la llanxa utilitzada en el xoc mortal va ser desballestada ràpidament per eliminar qualsevol prova.

ESPERANÇA PER CAPTURAR-HO

El Govern espanyol compta per a la seva extradicció amb un conveni de cooperació en seguretat signat amb el Marroc el 2019 que preveu l'intercanvi d'informació i l'ajuda a la recerca de delinqüents. Tot i això, fins ara no s'ha activat, cosa que ha causat frustració entre els agents de la Guàrdia Civil que busquen justícia per als companys assassinats impunement.

La falta d'avenços alimenta el temor que Gabarde escapi definitivament i mai no sigui jutjat pels crims de Barbate.