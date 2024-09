Fi als patinets elèctrics de lloguer a Madrid: es retiraran a l'octubre

Foto: EuropaPress

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha informat aquest dijous que l'Ajuntament de Madrid revocarà l'autorització per als 6.000 patinets de tres empreses que podien circular pels seus carrers perquè considera que no s'està complint les condicions acordades i els retirarà abans del mes doctubre.

Així ho ha informat el primer edil a la roda de premsa posterior a la Junta de Govern després de concedir aquestes autoritzacions el 2023 amb l'objectiu d'adaptar-les a les necessitats de mobilitat de la ciutat i la seva normativa.

"Hem instat el delegat de l'àrea de Medi Ambient que iniciï el procediment de revocació de les autoritzacions de les empreses concessionàries de patinets a la ciutat (...) Ho vam fer sota una sèrie de condicions estrictes, que el que pretenien era garantir la compatibilitat de moure's en patinet, però sobretot garantir la integritat i que no hi hagués risc per a la salut dels ciutadans”, ha assenyalat.

Així, Almeida ha traslladat que el Consistori ha constatat que al llarg d'aquests mesos no s'ha produït el compliment dels condicionants acordats i "hi segueix havent riscos com a conseqüència de la circulació d'aquests patinets". En concret, ha assenyalat que no tenen la tecnologia necessària o hi ha un desconeixement dels usuaris de les normes que han de seguir a la ciutat.

"Per tant entenem que no es donen les condicions perquè aquestes empreses puguin continuar operant en aquestes condicions", ha afegit. A més, considera que la mobilitat queda "garantida" amb l'extensió de bicimad als 21 districtes de la ciutat.

20 DIES PER PRESENTAR AL·LEGACIONS

Aquesta actuació implicarà que els patinets de lloguer desapareixeran de la ciutat a partir del mes d'octubre. Un cop iniciat el procés de revocació dautorització, les empreses tenen 20 dies naturals per presentar les al·legacions oportunes. El 3 de maig del 2023, l'Ajuntament de Madrid va posar en marxa un nou model de lloguer de patinets elèctrics, després d'un procés de concurrència competitiva, que pretenia garantir "més seguretat, integració i ordre als seus carrers".

Les autoritzacions, per a un període de tres anys, es van reduir a tres empreses amb l'objectiu de disminuir el nombre de vehicles desplegats pels carrers madrilenys. Es va limitar a 6.000 patinets (2.000 per operador). Dott, Lime i Tier Mobility van ser les societats que van obtenir la puntuació més alta en la valoració dels criteris de concessió. Tot i això, l'Àrea d'Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat ha dut a terme inspeccions periòdiques i ha corroborat que els tres operadors trenquen les condicions establertes a les autoritzacions, causa justificada en els plecs per retirar de forma unilateral els permisos sense dret a indemnització.

Entre els motius que han portat a revocar les autoritzacions hi ha el fet que han impedit la facultat dinspecció de lAjuntament sense aportar la informació requerida o laccés a la interfície de les operadores. No han dut a terme el desplegament equilibrat de patinets requerit a tota la ciutat.

UNA RÀTIO DE 10 PATINETS PER CADA 10.000 VEÏNS

El sistema desenvolupat per l'Ajuntament limitava a 3.600 els patinets ubicats a l'interior de la M-30 i 2.400 a la resta del municipi, establint-se una ràtio de 10 patinets per cada 10.000 veïns, però l'Ajuntament no ha pogut confirmar aquesta distribució a causa de la manca dinformació remesa per les empreses. Un dels principals problemes del lloguer de patinets a la ciutat és l'estacionament indegut a llocs no habilitats. El nou model d'autoritzacions introduïa una millora essencial per solucionar-ho: que l'empresa comptés amb desenvolupaments tecnològics en les seves aplicacions per obligar a aparcar els clients únicament a les zones habilitades al districte Centre.

A la resta de la ciutat podien estacionar fora de les reserves específiques sempre que no existís una plaça per a motocicletes, ciclomotors, bicicletes i VMP a menys de 50 metres del punt d'estacionament. A més, aquest desenvolupament impediria iniciar o finalitzar el trajecte en carrers de prioritat de vianants, a les voreres o en espais de vianants contigus a parcs històrics com El Retiro. Tot i això, els tècnics municipals no tenen constància que aquesta tecnologia s'hagi implementat als patinets de les tres empreses i, com han pogut comprovar, circulen o estacionen en llocs prohibits. Tampoc la interfície disposa d'aquesta informació.

D'altra banda, des de l'Ajuntament s'ha verificat que la cobertura de les assegurances és insuficient i no arriba al que necessiten les autoritzacions. Tampoc no s'ha complert amb les previsions d'impartició de cursos per donar a conèixer als seus usuaris el funcionament correcte i la normativa dels patinets.