Revisió penitenciària: intentaran que els presos perillosos no treballin a la cuina

El brutal assassinat de Núria , una cuinera a la presó de Mas Enric el març passat, a mans d'un intern amb qui compartia hores de feina a la cuina, ha obert un profund debat sobre la idoneïtat de permetre que reclusos condemnats per delictes de sang treballin a les cuines dels centres penitenciaris. En aquests espais, els interns tenen accés a ganivets i altres eines potencialment perilloses, com la que va acabar amb la vida de la Núria.

Després de l'assassinat de Núria, el sindicat CSIF ha intensificat la seva pressió sobre el nou Govern de Salvador Illa perquè faci un "canvi en la política penitenciària" i millori les mesures de seguretat a les presons.

Revisió de protocols de seguretat

El Departament de Justícia, liderat per Ramón Espadaler, ha reaccionat davant la preocupació creixent. Segons ha informat The Objective, el Departament s'ha posat fil a l'agulla per abordar el problema i és per això que prendran una sèrie de mesures, com ara revisar el protocol d'actuació.

Tot i això, el sindicat CSIF considera que aquestes mesures són insuficients. Sense anar més lluny, han denunciat una situació similar a la de Lleida, ja que un condemnat per assassinat havia estat assignat a un lloc a la cuina del Centre Penitenciari de Ponent. Afortunadament, no hi ha passat res, però la veu d'alarma ja ha estat activada.

Un entorn d'alt risc

En un comunicat, el CSIF va denunciar que es va “posar en perill” un altre treballador i va recordar que “la feina a la cuina és un entorn d'alt risc”. Tot i que admeten que "el risc zero no existeix a les presons", recalquen que és "essencial aplicar mesures que redueixin al mínim les amenaces". Després de l'assassinat de Núria, es va apartar cinc presos de les cuines de diferents presons, però alguns van ser reubicats amb el temps, cosa que ha provocat una forta crítica per part del sindicat.

El Departament de Justícia ha pres nota de les demandes i ha anunciat un "procés de revisió exhaustiu de tots els sistemes i criteris habituals" per assignar els presos a feines a les cuines i altres llocs de risc. L'objectiu, segons la Conselleria, és “reforçar i extremar les mesures de seguretat”.

Crítiques per la gestió penitenciària

El sindicat CSIF també ha criticat durament la gestió penitenciària a Catalunya acusant el govern de prioritzar "interessos empresarials" a través de l'empresa pública CIRE (Centre d'Iniciatives per a la Reinserció de la Generalitat) "sobre la seguretat i rehabilitació dels interns" . Pel que fa al Centre Penitenciari de Ponent, el sindicat es va preguntar: "Realment no hi ha altres interns entre els 625 del Centre Penitenciari de Ponent que puguin ocupar aquests llocs?".

CSIF sosté que "la cuina d'un centre penitenciari és, per la seva pròpia naturalesa, un lloc potencialment perillós " i advoca perquè "els interns amb antecedents de violència, delictes de sang o patologies psiquiàtriques no haurien de tenir accés a aquest tipus de feines".