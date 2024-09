El Museu de la Ciència CosmoCaixa acull la conferencia del matemàtic Marcus du Sautoy

Foto: EuropaPress

La Fundació ”la Caixa” presenta al Museu de la Ciència CosmoCaixa una conferència magistral a càrrec de Marcus du Sautoy, doctor en Matemàtiques i professor de la Universitat d’Oxford, que s’emmarca en el consagrat cicle Grans de la ciència. Sota el títol «Simetria: de la geometria a la música», la xerrada de Du Sautoy se centrarà en el concepte de la simetria, utilitzada en diferents branques de les matemàtiques, que proporcionen eines per entendre patrons dels nombres enters i racionals.

El Museu de la Ciència CosmoCaixa acollirà el pròxim 16 de setembre, a les 19 hores, una conferència del doctor en Matemàtiques Marcus du Sautoy. Aquest expert en la ciència dels nombres, que és també conegut pel seu paper de presentador i divulgador científic en nombroses sèries de ràdio i televisió, com ara la BBC, oferirà la xerrada «Simetria: de la geometria a la música», que s’emmarca en el cicle Grans de la ciència. Es tracta d’una ocasió única per aprofundir en l’univers de la simetria, que s’utilitza en diverses branques de les matemàtiques per donar explicació a diferents disciplines, com ara la música.

Simetria en la geometria i en la teoria de grups

Marcus du Sautoy és també escriptor i professor a la Universitat d’Oxford, i defensa l’aprenentatge de les matemàtiques a través del joc, tal com ha descrit als seus llibres. Des de la seva experiència, donarà resposta a CosmoCaixa a qüestions relacionades amb la simetria.

En aquest sentit, l’expert explicarà per què la simetria és un concepte fonamental en diferents branques de les matemàtiques, com ara la geometria, la teoria de grups i la teoria de nombres. En geometria, la simetria es refereix a la invariància d’una figura sota certes transformacions. La teoria de grups permet analitzar i classificar diferents tipus de simetria, alhora que proporciona un marc matemàtic per entendre relacions entre diferents estructures o grups. I la simetria en la teoria de nombres proporciona eines poderoses per entendre patrons i propietats dels nombres enters i racionals.

En aquesta conferència, el matemàtic Marcus du Sautoy analitzarà el concepte de simetria en aquests camps de la matemàtica i en altres disciplines científiques, com ara la física teòrica o la teoria de grafs. També explicarà que podem trobar simetria als murs de l’Alhambra i al bosó de Higgs, i des de la música de Bach fins als virus mortals.

La música, sota el prisma de les matemàtiques

A la segona part de la sessió, Du Sautoy farà un recorregut històric per relatar quants compositors s’han sentit especialment fascinats per l’ús del concepte de simetria en el seu treball. No en va aquest expert en la ciència de les matemàtiques va avançar en l’aprenentatge en els nombres al mateix temps que ho feia en el món de la música com a trompetista, ja que per a aquest matemàtic totes dues disciplines tenen moltes coses en comú.

Com a colofó final, Du Sautoy i la violoncel·lista Laia Puig, premiada a Germans Claret i Primer Palau de Barcelona, a més de becada per la Fundació ”la Caixa”, tocaran en viu la peça Nomos Alpha del compositor grec Iannis Xenakis, i, per mitjà de potents imatges visuals, el matemàtic explicarà de quina manera el compositor utilitza la simetria d’un cub per determinar paràmetres musicals.

Un matemàtic diferent

Marcus du Sautoy és doctor en Matemàtiques i professor a la Universitat d’Oxford; autor de vuit llibres de divulgació de les matemàtiques i dues obres de teatre, i presentador i divulgador científic en nombroses sèries de ràdio i televisió, incloent-hi la sèrie de la BBC The Story of Maths i The Code. Du Sautoy és també fundador de PRiSM (Centre de Pràctica i Recerca en Ciència i Música de l’RNCM de Manchester). Va obtenir el Premi Berwick 2001 de la Societat Matemàtica de Londres, atorgat a la millor recerca duta a terme per un matemàtic més petit 40 anys. També va guanyar el Premi Peano 2004 a Itàlia i el Premi Sartorius 2005 a Alemanya. Va rebre un OBE pels seus serveis a la ciència a la Llista d’Honors britànica d’Any Nou del 2010, i va ser nomenat membre de la Royal Society el 2016.

Els nombres són la gran passió adulta de Du Sautoy, un matemàtic que fa tot allò que és a les seves mans per acostar la ciència al públic d’una forma amena, utilitzant en les seves presentacions tot un repertori de jocs, música, teatre i trucs de màgia que convida a submergir-se en l’apassionant món de les matemàtiques.

Cicle sobre els grans noms de la ciència

Aquesta conferència forma part del cicle Grans de la ciència, amb el qual la Fundació ”la Caixa” acosta al públic el treball de figures eminents del món científic les contribucions i les troballes de les quals han marcat un abans i un després en el coneixement humà. Durant aquestes conferències, les persones que visitin el museu tindran l’oportunitat de submergir-se en els descobriments més transcendentals i apassionants de la ciència moderna sota el guiatge d’algunes de les personalitats més il·lustres de l’àmbit científic.

Es tracta d’una ocasió excepcional per aprofundir en les innovacions i les contribucions més notables dels últims anys, avenços amb els quals s’ha ampliat la comprensió de l’univers i del nostre planeta, dels elements i de la vida, dels processos evolutius o de qualsevol altra recerca científica que aporti llum sobre els enigmes més transcendentals de la ciència, tot plegat explicat en primera persona pels seus protagonistes.