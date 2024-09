Pren nota: trucs per rentar correctament un forn

Foto: Freepik

Netejar el forn pot ser una de les tasques més tedioses a la llar. Amb l'ús constant, les restes de menjar, greix i vessaments s'acumulen, creant una capa de brutícia difícil d'eliminar. Afortunadament, hi ha trucs senzills i efectius per rentar un forn i deixar-lo impecable sense tant esforç. Aquí et presentem alguns dels millors consells per aconseguir-ho.

1. Usa Bicarbonat de Sodi i Vinagre Blanc

El bicarbonat de sodi és un netejador natural excel·lent, i quan es combina amb vinagre blanc, es converteix en una solució poderosa per eliminar el greix i les restes de menjar incrustats. Per començar, barreja mitja tassa de bicarbonat de sodi amb aigua per crear una pasta espessa. Aplica-la generosament a les superfícies brutes del forn, evitant les àrees on es troben els elements calefactors. Deixa que la barreja reposi durant unes hores o tota la nit. Després ruixa vinagre blanc sobre la pasta de bicarbonat de sodi; la reacció efervescent ajudarà a afluixar la brutícia. Finalment, neteja amb un drap humit o una esponja.

2. Utilitza Llimona per a una Neteja Natural

La llimona no només és un excel·lent desgreixant natural, sinó que també deixa una olor fresca i agradable al forn. Talla dues llimones per la meitat i esprem el suc en un recipient apte per a forn. Col·loca el recipient amb el suc i les meitats de llimona dins del forn i encén-lo a una temperatura mitjana durant uns 30 minuts. El vapor del suc de llimona ajudarà a afluixar el greix i les restes daliments. Quan el forn es refredi, utilitza un drap humit per netejar les superfícies.

3. Desmunta les Safates i Graelles per a una Neteja Profunda

Per a una neteja més efectiva, és important desmuntar les safates i les graelles del forn i netejar-les per separat. Remulleu-les en aigua calenta amb sabó durant almenys 15-20 minuts per afluixar el greix. Després, frega amb un raspall o una esponja abrasiva per eliminar qualsevol residu. Si el greix està molt enganxat, pots fer servir bicarbonat de sodi i vinagre blanc per obtenir millors resultats.

4. Aprofita la funció d'autoneteja del forn

Molts forns moderns vénen amb una funció d'autoneteja que converteix els residus d'aliments en cendra mitjançant calor extrema. Aquest mètode és convenient, però és important seguir les instruccions del fabricant per evitar danys. Un cop finalitzat el cicle, simplement neteja les cendres amb un drap humit.

5. Manteniment Regular per evitar l'Acumulació de Brutícia

La millor manera de mantenir un forn net és netejar-lo regularment. Després de cada ús, és recomanable eliminar els vessaments i les esquitxades abans que s'endureixin. Això evitarà que s'acumuli greix i farà que la neteja profunda sigui menys freqüent i més fàcil.

Amb aquests trucs, rentar el teu forn serà una tasca més suportable i eficient, mantenint-lo sempre en les millors condicions per a les preparacions culinàries.