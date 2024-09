Espanya en crisi vinícola! Ens quedem sense vi?

La Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) ha advertit d'una "greu crisi" al sector del vi en plena verema i denuncien incompliments de la Llei de la Cadena per part dels grans cellers a Espanya, segons informa en un comunicat.

En concret, el responsable sectorial d'UPA, Alejandro García-Gasco Alcalde, ha assenyalat la manca de rendibilitat i l'amenaça del canvi climàtic com a principals reptes que enfronta el sector.

L'organització agrària ha denunciat l'incompliment de la Llei de la Cadena Alimentària "de la qual no se'n salva cap zona" per part dels grans cellers. "No ens ha tremolat la mà i hem fet denúncies davant de les quals l'Agència d'Informació i Control Agroalimentari (AICA) ja ha fet inspeccions", ha assenyalat García-Gasco.

"Al sector de l'oli o de fruits secs es parla en euros per quilo d'oliva i de festuc o ametlla, però a la vinya es parla de pessetes per quilo de raïm perquè aparenti alguna cosa. És indigne. Un quilo està sobre 30 cèntims i cal sobre un quilo i mig per elaborar una ampolla de vi", ha explicat.

García-Gasco ha reconegut la influència de la política internacional en aquest camp, on "preocupen les properes eleccions als Estats Units, perquè el senyor Trump pot tornar a posar aranzels al vi espanyol".

A més, des d'UPA han indicat "alarmants descensos" en el consum que també té la seva repercussió en l'"asfixiant falta de rendibilitat", ja que una quarta part del que es consumeix es queda a Espanya, mentre que la resta se'n va fora, on el consum de vi ha baixat molt des de l'esclat de la crisi del Covid.

A això se sumen els moviments antialcohol que fiquen al mateix sac l'aliment de la vinya amb altres productes sense importància social i econòmica a Espanya, com són les cerveses i els espirituosos. Davant de l'últim d'aquests atacs, l'avantprojecte de llei llançat pel Ministeri de Sanitat al juliol per frenar el consum d'alcohol en menors, UPA ha demanat la protecció d'Agricultura per al sector vitícola, “el vi no té res a veure amb els problemes de consum entre menors".

UPA ha recordat que aquesta crisi s'estén a tot Europa, a la qual ha demanat que actuï per recolzar el sector. En aquest sentit, el proper 11 de setembre es reunirà el grup d'alt nivell sobre el futur del sector del vi creat per la Comissió Europea.

Des de l'organització agrària, els viticultors professionals proposen a totes les administracions un decàleg de mesures que, segons ell, pot mantenir la importància del sector "si s'aplica de manera urgent".

Entre aquestes figuren la congelació d'autoritzacions de noves plantacions per a 2024, 2025 i 2026, transferir recursos no utilitzats d'un any a un altre (Intervenció sectorial vitivinícola al PEPAC), o ajudes a arrencades en diferit (ampliació del termini de reestructuració) ia arrencades definitives amb caràcter social.

També proposen mantenir els fons europeus per a la promoció del producte, el suport a les actuacions en relació als efectes del canvi climàtic al sector vitivinícola: adaptació, mitigació i embornals ia la producció de vi ecològic (producció en increment que ja suposa a Espanya més del 16% de la superfície de vinya, sent el primer a nivell mundial).

De cara a la verema, que ja està generalitzada a gairebé tot el territori, UPA preveu una collita normal que ronda els 38 milions d'hectolitres, després de dos anys de molt baixes produccions, especialment la del 2023.