Arriba el dia de la PS5 Pro: quan i on veure la presentació de la nova consola de Playstation

Fotomuntatge de la PS5 amb un rellotge - @mouse-family de Canva Pro

L'espera s'ha acabat. Demà, 10 de setembre de 2024, Sony presentarà oficialment l'esperada PS5 Pro , encara que el seu nom encara no ha estat confirmat de forma explícita. La notícia va ser revelada a través del compte oficial de Twitter de PlayStation, on es va anunciar una presentació tècnica de la consola. Tot apunta que es tracta de la versió millorada de la PS5, atesa la situació actual de la companyia i les filtracions prèvies.

Quan i on veure la presentació de PS5 Pro?

L'esdeveniment serà transmès en viu a través del canal de YouTube de PlayStation i està programat per a les 17.00 hores (horari peninsular espanyol) . La presentació estarà a càrrec de Mark Cerny , un veterà de la indústria del videojoc, conegut per la seva participació en franquícies com Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Tomb Raider, Jak and Daxter i Ratchet and Clank .

Què esperar de la presentació?

Tot i que no s'han revelat detalls concrets, s'espera que la presentació de la PS5 Pro se centri en les principals millores tècniques . Els rumors suggereixen que la nova versió de la consola s'enfocarà a oferir un rendiment significativament superior, amb millores en qualitat gràfica i velocitat de processament . També s'especula que els 60 FPS podrien convertir-se en estàndard per als jocs d'aquesta consola.

Rumors sobre les especificacions de PS5 Pro

En els últims mesos, s'ha parlat molt sobre les possibles característiques de la PS5 Pro. Les principals diferències amb la versió estàndard de la PS5 podrien incloure un rendiment gràfic més gran i una major velocitat de processament . Això significaria un important salt qualitatiu per als jocs de nova generació, permetent una experiència de joc més fluida i ràpida.

Per seguir tots els detalls en temps real, no us perdeu la presentació de demà. Descobreix tot allò que Sony té preparat per als fans de PlayStation!