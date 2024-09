Empleades de llar podran fer-se reconeixements mèdics gratuïts

Arxiu - Una empleada de llar neta amb un pal de fregar. - Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu

El Govern aprovarà aquest dimarts al Consell de Ministres un reial decret amb què es pretén dotar de seguretat i augmentar els drets a les empleades de la llar, segons han confirmat fonts del Ministeri de Treball i Economia Social.

Entre altres drets, s'inclourà un reconeixement mèdic voluntari que podrà ser únic per cada persona treballadora, encara que presti servei per compte de diverses persones ocupadores.

Per facilitar que aquests nous drets es materialitzin i no suposin cap càrrega per a famílies i persones ocupadores, el Ministeri de Sanitat promourà la inclusió de la realització gratuïta dels reconeixements mèdics a la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut.

A més, s'oferirà una eina gratuïta elaborada per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) que facilitarà a les persones ocupadores el compliment de les obligacions relatives a l'avaluació de riscs.

Igualment, l'INSST elaborarà una Guia tècnica per a la prevenció dels riscos laborals a la feina domèstica i un protocol en cas d'assetjament.

El reial decret també inclou una eina de formació gratuïta del SEPE.

Així mateix, es regula el dret de les persones treballadores a la paralització de lactivitat en cas de risc greu i imminent, sense que això pugui comportar cap perjudici per a la persona treballadora.

A més a més, les quotes a la seguretat social estan bonificades fins al 45%.

Així, segons assenyalen les mateixes fonts, "acaba una exclusió històrica" i les empleades de la llar deixaran de ser "invisibles".