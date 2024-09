Previsió del temps a Catalunya: 10 de setembre, dimarts assolellat amb temperatures suaus

Segueixen les temperatures agradables. Foto: Europa Press / Canva Pro

Els darrers cops de colze estan portant a Catalunya dies de valors suaus, amb temperatures agradables i jornades assolellades. Aquest 10 de setembre no serà una excepció, i tornarem a tenir el cel assolellat durant tot el dia i valors màxims que a cap punt del territori superaran els 30 graus. Podria caure algun xàfec feble a primera hora de la tarda al litoral central, però poc important.

Així ho podem veure a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que destaca que hi haurà un ambient assolellat en general amb el cel entre clar i poc ennuvolat, excepte al litoral i prelitoral central, punts del nord-est, i l'extrem nord del Pirineu on hi haurà alguns núvols baixos que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat, sobretot al litoral i prelitoral i durant la tarda.

La temperatura mínima serà similar en general, encara que al litoral i prelitoral central i sud podrà ser lleugerament més alta, mentre que en punts dels extrems sud, nord-est i nord-oest podrà ser lleugerament més baixa. Pel que fa a la temperatura màxima, serà lleugerament més baixa en general, fins i tot moderadament més baixa a punts de l'interior de les comarques del litoral central, així com del prelitoral central. Únicament en punts del Pirineu i Prepirineu serà semblant o lleugerament més alta.

Durant la primera meitat de la jornada no es descarta algun xàfec feble i escàs al litoral central, així com a la tarda a l'interior del quadrant nord-est. Acumularan quantitats exigües o localment poc abundants al litoral.

Vent i visibilitat

El vent a l'Empordà bufarà la tramuntana amb cops entre forts i molt forts. De la mateixa manera, a les Terres de l'Ebre predominarà el mestral, amb algunes copes fortes, sobretot fins a mig matí.

A cotes elevades el Pirineu el vent bufarà de component nord entre fluix i moderat. A la resta el vent serà fluix i variable, excepte durant les hores centrals del dia que predominarà el component oest a l'interior i el sud a la resta.

La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general. Tot i això, serà entre bona i regular en punts del litoral i prelitoral central, així com del nord-est i en cotes mitjanes i altes del vessant nord del Pirineu.