Catalunya avança a les ZBE mentre altres ciutats espanyoles s'endarrereixen

Foto: EuropaPress

Catalunya, juntament amb Madrid, és una de les comunitats que lidera la implementació de Zones de Baixes Emissions (ZBE) a Espanya, enfrontant els desafiaments ambientals i legals que aquesta normativa comporta. La Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, aprovada pel Govern el desembre del 2022, exigeix que totes les ciutats espanyoles amb més de 50.000 habitants estableixin àrees de protecció mediambiental per restringir la circulació de vehicles amb les pitjors etiquetes de la Direcció General de Trànsit (DGT) . Tot i que la majoria de les ciutats del país encara no han complert aquesta obligació, Catalunya ha avançat de manera significativa.

Barcelona, una de les primeres a Espanya a aplicar la normativa ZBE, va implementar aquestes restriccions ja el 2020. Des de llavors, la ciutat ha liderat el camí en la lluita contra la contaminació urbana, imposant multes de fins a 200 euros als vehicles que no compten amb les etiquetes Ressò o Zero.

Implementació desigual

La implementació desigual de les ZBE a la resta d'Espanya ha generat un sentit de greuge comparatiu entre els ciutadans. Mentre a Barcelona i Madrid, els conductors enfronten estrictes sancions per no complir les normatives ambientals, a altres ciutats, les restriccions són pràcticament inexistents o s'apliquen a zones de baixa densitat de trànsit, com és el cas de Sevilla. De les 150 ciutats que han de complir amb la normativa , a meitat del 2023, només 18 havien activat els seus ZBE, 111 estan en procés de desenvolupament i 24 no han presentat ni tan sols un projecte.

L'enfocament proactiu de Catalunya contrasta amb la realitat de molts altres municipis espanyols, que encara estan endarrerits en el compliment de la llei. Davant d'aquesta disparitat, el Govern central enfronta un desafiament legal: no pot obligar directament els municipis a implementar les ZBE, ja que la normativa europea se centra en el control de la qualitat de l'aire i no en la regulació de la circulació de vehicles. Així, si una ciutat pot demostrar que manté bons nivells de qualitat de l´aire, no està obligada a activar aquestes zones.

Aquest panorama fragmentat subratlla la necessitat d'una coordinació més efectiva i un compromís uniforme per abordar la contaminació urbana a Espanya. Catalunya, amb Barcelona al capdavant, ha demostrat que és possible avançar cap a una mobilitat més sostenible, però el repte és que la resta del país segueixi el seu exemple i apliqui mesures contundents contra la contaminació.