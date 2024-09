Preocupació entre els funcionaris de Mas d'Enric per la inclusió d'un assassí a la cafeteria

Foto: CanvaPro de mama, Freepik de Mateus Andre

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denuncia que, una vegada més, un intern condemnat per assassinat ha estat assignat a un lloc de perill especial per a la integritat de funcionaris i interns. Aquesta vegada és a la cafeteria dels funcionaris del Centre Penitenciari de Mas d'Enric, on l'intern té accés a utensilis perillosos, cosa que posa en risc la seguretat del personal.

Després de l'assassinat de Núria a la presó de Tarragona, el Departament de Justícia havia donat instruccions per reubicar els interns considerats perillosos fora de cuines i tallers, per reduir l'accés a ganivets i altres eines perilloses. En aquell moment, Mas d'Enric va retirar de la cuina 15 presos condemnats per delictes violents.

Tot i això, la setmana passada, CSIF va denunciar que un altre assassí havia estat assignat a un lloc a la cuina del Centre Penitenciari de Ponent, cosa que va portar els Serveis Penitenciaris catalans a apartar-lo immediatament després de conèixer la situació per la premsa.

Ara, aquesta alarmant situació es repeteix a la mateixa presó on va passar el tràgic assassinat de Núria.

Canvi de política preventiva

CSIF no comprèn per què s'ha revertit aquesta política preventiva i permet novament que presos perillosos accedeixin a llocs especialment sensibles. En aquest cas, l'intern en qüestió està condemnat a 18 anys de presó per assassinar la víctima en apunyalar-lo més de 30 vegades. Tot i així, ha estat col·locat en un entorn amb accés a utensilis perillosos i amb contacte directe amb funcionaris i personal del CIRE.

Segons CSIF: “La directiva del centre desconeix fins i tot la quantitat dels utensilis perillosos presents a la cuina en aquest lloc. L'intern té contacte amb tots els funcionaris i un cuiner del CIRE entre setmana. A més durant tota la setmana té accés a les oficines, vestuari i altres i els caps de setmana, els presos estan sols a la cafeteria, cosa que els permet accedir a aquestes zones sense cap tipus de control posant en risc qualsevol persona, inclòs el personal de neteja. L'únic control possible és el que puguin exercir els funcionaris de vigilància que pugen a dinar o esmorzar, ja que no hi ha personal assignat a aquesta tasca específica. A més, l'intern podria accedir als vestidors dels funcionaris,”

Preocupacions per la seguretat i la gestió dels centres penitenciaris

CSIF assenyala que “és ben sabut que els presos, a causa de la naturalesa de les condemnes i la funció de vigilància dels funcionaris, no senten especial estima pel personal penitenciari. Aquestes actuacions són una mostra de la negligència total dels nostres responsables penitenciaris i és una clara falta d'empatia cap als treballadors”.

Cridat a la responsabilitat ia un canvi de política penitenciària

Davant d'aquests fets, CSIF demana al nou Govern una responsabilitat més gran i un canvi urgent en la política penitenciària per garantir la seguretat dels treballadors. “És imprescindible que es prioritzi la protecció del personal per sobre de qualsevol altra consideració, evitant assignar interns perillosos en posicions que puguin comprometre la seva integritat”, declara el sindicat.

CSIF continuarà vigilant i seguirà exigint mesures que garanteixin la seguretat dels treballadors als centres penitenciaris de Catalunya.