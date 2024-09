Unió de Pagesos augura una mala verema per la sequera que pateix Catalunya

Gairebé a mitjans de setembre ia meitat de la verema, la varietat macabeu ja s'està acabant de collir a moltes comarques, i en altres, com la Conca de Barberà, ara comença.

Pel que fa a la collita de la varietat parellada, no serà tan nefasta com s'esperava gràcies a les darreres pluges la primera setmana de setembre. El macabeu, en canvi, patirà una baixada de producció del 31% respecte a la verema anterior, i la del xarel·lo també serà molt més baixa.

Moltes vinyes del Penedès i del Camp de Tarragona tenen unes produccions mitjanes que poden oscil·lar entre 1.500 kg-5.000 kg/ha, molt més baixes fins i tot que les de la campanya anterior. A la DO Terra Alta la situació tampoc és favorable, amb produccions de 1.500 kg/ha en finques de secà, i de 5.000 kg-6.000 kg/ha en regadiu. Al Priorat, a la DO Montsant, es preveu una collita de 3.000 kg-4000 kg/ha, un 50% menys que un any normal, ia la DOQ Priorat, entre 500 i 1.500 kg/ha, encara que a zones de Porrera i Morera del Montsant la producció pot arribar als 3.500 kg-4.000 kg/ha.

Segons les xifres del control de pesades per DO del Departament, comparades amb les de collita del 9 de setembre de l'any passat, que ja van ser baixes, actualment a Catalunya s'ha aconseguit un 41% menys que l'any anterior. A l'àmbit DO Cava, un 24,5% menys; a la DO Penedès, un 46% menys; a la DO Terra Alta, un 48,5% menys; a la DO Empordà, un 41,4% menys; a la DO Pla de Bages, un 73% menys; a la DO Montsant, un 53% menys; a la DOQ Priorat, un 68% menys, ia la DO Costers del Segre, un 85% menys.

D'altra banda, malgrat l'increment de preus de compra de raïm que els cellers s'han vist obligats a aplicar per la manca de producció, el sindicat considera que encara no són suficients per a la rendibilitat del sector, ja que la pagesia hauria d'obtenir-ne una rendibilitat de 4.500 euros/ha.

Un altre dels problemes que han patit les vinyes en aquesta verema és la presència del míldiu larvat amb l'augment de les temperatures a partir de la segona quinzena de juliol, que ha accelerat l'estrès hídric acumulat, així com els persistents atacs del mosquit verd. Tot això ha contribuït a fer que la campanya sigui escassa i amb poc grau alcohòlic.