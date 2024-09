Lamine Yamal i Aitana Bonmatí participaran en un vídeo de l'acte de la Diada del Govern

Aitana Bonmatí i Lamine Yamal - Canva Pro

Els futbolistes del FC Barcelona Lamine Yamal i Aitana Bonmatí participaran en un vídeo a l'acte institucional de la Diada organitzat pel Govern aquest dimecres a les Fonts de Montjuïc de Barcelona.

En roda de premsa aquest dimarts, la portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicat que tots dos futbolistes participaran en un contingut audiovisual en què descriuen "quan és el seu sentiment per Catalunya".

L'Executiu català vol que aquest sigui un acte "transversal, plenament cultural" i que representi la pluralitat de Catalunya, i també inclourà diverses actuacions musicals, lectura de poemes i testimonis enregistrats a persones de diferents entorns, que descriuran el seu sentiment per Catalunya.

Aquesta celebració mostrarà les diferents maneres de sentir Catalunya a partir de la diversitat de la seva societat i també "remarcarà l'orgull i el sentiment de catalanitat", ha explicat el Govern en un comunicat.

Glaucs, Marala i Mama Dousha

A més de Yamal i Bonmatí, al vídeo apareixeran el metge Antoni Trilla, l'escriptor Màrius Serra i la periodista Mari Pau Huguet, entre d'altres, i també hi haurà elements de la cultura popular i les arts escèniques, amb un fragment d'espectacle de circ.

Les actuacions musicals seran de Glaucs, Marala, Mama Dousha, Àngels Gonyalons i Carles Gramatge, Elèctrica Dharma, Lluís, Marina Rossell i Rozalem, i l'Escolania Montserrat i les corals del Bages i l'Anoia s'encarregaran d'interpretar els Segadors.

A més, s'hi projectaran imatges de festes populars, hi haurà un correfoc de la mà de l'Associació d'Amics de la Colla COCA de Constantí i el Ball de Diables de Reus, i l'actriu Àgata Roca recitarà un poema de Montserrat Vayreda.

Manifestació independentista

Paneque ha concretat que els membres del Govern només participaran en actes institucionals organitzats per la Generalitat, després de ser preguntada per si algun dels consellers assistirà a la manifestació convocada per entitats independentistes.

La portaveu del Govern ha mostrat el respecte per aquesta manifestació, que ha assegurat que es tracta d'un acte "dins del marc de convivència i normatiu", i considera que és una mostra de normalitat que hi hagi aquest tipus de marxes.

Sobre com encara la primera Diada en anys en què no hi ha un Govern independentista, Paneque ha fet una crida a la unitat: "Catalunya, quan més ha mostrat el seu màxim potencial, ha estat quan ha actuat precisament des d'aquesta unitat del poble civil".