Albiol no sap distingir un marroquí parlant: l'alcalde de Badalona fracassa a 'Todo es Mentira'

Fotomuntatge de Xavier García Albiol - EP - Canva Pro

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha tornat a ser protagonista de controvèrsies després de les recents declaracions que han estat qualificades de racistes. Fa unes setmanes, Albiol va escriure a la xarxa social 'X' que, durant un viatge al ferri d'Eivissa a Barcelona, va observar "uns deu homes marroquins" que embarcaven amb telèfons, ulleres de sol i "alguns fins i tot amb un cos de gimnàs". A més, ha afegit que "això acabarà com França abans que després". Comentaris que han desfermat una onada de crítiques i han posat en dubte la seva capacitat per gestionar la diversitat al seu municipi.

Avui, l'alcalde va decidir enfrontar-se a les crítiques al programa de Risto Mejide, 'Todo es Mentira', emès a Cuatro, on es va estrenar com a col·laborador. Durant el programa, Albiol va ser qüestionat sobre les seves declaracions i va tractar de justificar-les, defensant-ne les observacions. Tot i això, el veritable desafiament va arribar quan Risto Mejide li va proposar un test per avaluar si podia distingir un marroquí per la seva manera de parlar.

Amb un to irònic i humorístic, el programa va posar a prova la suposada habilitat d'Albiol per identificar persones marroquines només per la parla. En tres intents, l'alcalde va demostrar que el seu radar cultural no funciona ben bé: en el primer, va assegurar que un marroquí no ho era; en el segon, va afirmar que una persona "no marroquina" sí que provenia del Marroc. Només en el tercer intent va aconseguir encertar, deixant clar que la seva capacitat per reconèixer la parla marroquina és, per dir-ho suaument, deficient.

La patacada d'Albiol al programa no va passar desapercebuda. Virginia Riezu, comentarista del programa, no es va poder resistir a llançar una observació carregada d'humor: "Ho ha fet tan bé que he estat a punt de dir-li 'Habibi Albiol'". Aquest comentari subratlla la poca traça de l'alcalde en intentar manejar qüestions d'identitat i diversitat, reflectint una manca de sensibilitat que ha estat àmpliament criticada.

Les declaracions i el posterior fracàs al programa han posat en evidència els prejudicis que Albiol manté i la seva incapacitat per manejar adequadament la multiculturalitat que caracteritza ciutats com Badalona. En lloc de fomentar la inclusió i l'entesa, les seves paraules i actituds semblen reforçar estereotips negatius, cosa que la ciutadania espera que un alcalde superi amb lideratge i empatia.