Indignació a Madrid: un professor investigat per abusos seguirà fent classes

Foto: CanvaPro de vadimguzhva i Pipat Pajongwong's Images

L' Audiència Provincial de Madrid ha aixecat parcialment les mesures cautelars imposades a un professor d'un col·legi privat de Torrelodones investigat per suposats abusos sexuals a diverses menors de cinc anys.

A la interlocutòria dictada el 29 d'agost, a la qual va tenir accés Europa Press , els magistrats de l'anomenada Sala de Vacances permeten al professor seguir amb l'activitat docent en altres centres, atès que aquesta prohibició només es pot contemplar en una sentència condemnatòria al cas que la causa arribi a judici.

Entre altres mesures, s'aixeca igualment la prohibició imposada al docent d'acostar-se en general a llocs freqüentats per menors si bé se'l manté per protegir les presumptes víctimes la impossibilitat d'acudir al centre on es van cometre els suposats abusos sexuals.

La defensa va recórrer les mesures entenent que eren "desproporcionades" i que no concorria "situació objectiva de risc" per a una de les suposades víctimes considerant, a més que "no hi ha indicis de criminalitat per presumptes abusos sexuals a menors".

La Sala al·lega en relació a permetre al docent seguir amb la seva activitat en altres centres escolars que, si no, s'estaria davant "l' anticipació d'una pena , que no és possible en fase de mesures cautelars". "No podem compartir que la finalitat de la mesura cautelar no pot ser la mateixa que la de la pena, retributiva, ni tampoc pot ser anticipatòria a la pena que es pugui imposar, si escau, al plenari, és a dir, acordar-se abans de haver-se celebrat un judici amb totes les garanties”, destaca.

"Per més que, parlant amb caràcter general, els delictes d'agressió sexual i més encara contra menors indefensos, resultin alarmants a la societat, execrables i mereixin tot el retret penal, ja que les garanties de l'Estat de Dret són també les que regeixen la convivència a la nostra societat", afegeix.

Quan el cas es va destapar, l'investigat es va donar de baixa del centre per problemes de salut, on treballava com a ajudant. La Inspecció Educativa es va dirigir al centre per sol·licitar informació sobre els fets i sobre les mesures adoptades per garantir la seguretat dels alumnes.