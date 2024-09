Les temperatures cauran en picat aquest dimarts a Catalunya, especialment al nord

Una imatge de Cadaquès amb un termòmetre - Francisco Javier Bustos Rubio de Getty Images - Canva Pro

Les temperatures baixaran aquest dimecres a la majoria d'Espanya, excepte al sud-oest peninsular i àrea cantàbrica, on pujaran lleugerament, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). A més, punts del terç nord registrarà pluges per un front atlàntic i del terç sud, per una DANA (Depressió Aïllada a Nivells Alts) que tindrà poc impacte. Aquest dia, Menorca (Balears) i Girona tindran avís per onades.

Segons l'organisme estatal, els descensos tèrmics seran més acusats a l'interior de les illes més muntanyoses de les Canàries, al nord d'Osca i al de Catalunya. En línies generals, AEMET ha assenyalat que les temperatures quedaran per sota de valors normals per a l'època a zones de l'interior del terç nord i de l'est de les Canàries. Les capitals de província que registraran temperatures més altes seran Badajoz amb 35ºC; Còrdova amb 34ºC; i Múrcia amb 33ºC.

L'entrada d'un front atlàntic pel nord deixarà cels ennuvolats al seu pas al terç nord peninsular i precipitacions que afectaran el nord de Galícia, l'àrea cantàbrica i els Pirineus, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Alhora, també podrien registrar-se precipitacions disperses al sud de Galícia i nord de la Ibèrica. La predicció recull majors acumulacions al Cantàbric oriental i cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols alts a la resta de la Península.

Durant el dia de demà, l'organisme estatal preveu que persisteixi la inestabilitat a l'àrea mediterrània i que la DANA generi una mica d'inestabilitat al terç sud peninsular, tot i que tindrà poc impacte. En aquest marc, són probables els xàfecs ocasionals al nord-est de Catalunya i l'agència estatal no els descarta també a l'est de les Balears i, ocasionalment amb tempesta, a Andalusia mediterrània, sud-est peninsular i sud de la Comunitat Valenciana. Mentrestant, a les Canàries s'esperen cels ennuvolats al nord de les illes amb probables precipitacions febles i núvols alts al sud. A més, a zones de l'extrem nord, Cadis, sud de Mallorca i sud-est peninsular, hi haurà baixa probabilitat de bancs de boira matinals.

Finalment, AEMET ha avançat que hi haurà vents alisis amb intervals forts i ratxes molt fortes a zones de les Canàries i vent de l'oest al Cantàbric, amb intervals forts a la meitat oriental. Alhora, també es registraran intervals forts de cerç al baix Ebre i tramuntana a Empordà i de ponent a l'Estret. D'altra banda, hi haurà predomini dels vents de component nord a la resta de la Península i fluixos o moderats de direcció variable a les Balears.