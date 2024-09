La Generalitat impulsa la reintroducció de l'ocell ibis eremita al massís del Montgrí

Exemplars d'ibis eremites - TERRITORI

La Secretaria General de Transició Ecològica, que depèn de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, està treballant en la proposta del Govern per impulsar la reintroducció de l'ibis eremita al massís del Montgrí (Girona) de cara a la primavera del 2025, explica en un comunicat aquest dimarts.

És un ocell "que es va donar per extint als països mediterranis durant més de 300 anys", però des de la dècada del 1990 s'ha anat recuperant fins als 2.000 exemplars a Àustria i Alemanya, i ara l'objectiu és facilitar-ne la migració a zones càlides , com a Cadis, on viu una comunitat sedentària.

Catalunya es troba a mig camí entre l'origen i el destí de la ruta migratòria d'aquestes aus, per la qual cosa és "una gran oportunitat per reintroduir-la" al territori, i la Conselleria assenyala que aquest any hi ha 36 ibis descansant a Ordis (Girona) i que la intenció és que aprenguin la ruta i puguin fer-la de tornada més endavant.