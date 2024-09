La xifra de suïcidis a Espanya supera la dels accidents de trànsit mortals | Europa Press

Espanya està experimentant una alarmant crisi de salut mental, amb més de 4.200 suïcidis anuals, una xifra que supera la dels accidents de trànsit com a causa de mort, tal com ha recollit Diario Abierto. Aquesta problemàtica es reflecteix també en els joves, on el 25% dels menors s’autolesionen, una dada que ha anat en augment continu. Aquest fenomen, que afecta especialment joves de 15 a 24 anys i es presenta amb més freqüència en dones, està estretament relacionat amb diversos factors.

Entre les causes que contribueixen a les autolesions i al suïcidi es troben els trastorns mentals, problemes econòmics, l’aïllament social, experiències traumàtiques, l’assetjament escolar i l’ús excessiu de xarxes socials. Tot i que les autolesions i els suïcidis són problemes diferents, estan connectats; les autolesions impliquen un dany físic deliberat sense intenció suïcida, mentre que el suïcidi té la intenció d’acabar amb la vida.

La Clínica Nuestra Señora de La Paz ofereix diverses recomanacions per abordar aquests problemes. Suggerix donar suport i escoltar els afectats sense jutjar, buscar ajuda professional i fomentar activitats que promoguin el benestar emocional. A més, s’aconsella evitar el consum de substàncies que puguin augmentar el risc d’autolesions i suïcidi. La Clínica proporciona plans d’emergència, telèfons d’ajuda i recursos especialitzats, amb un enfocament integral que inclou tractaments personalitzats per a pacients de totes les edats que s’enfronten a problemes com addiccions, trastorns de la conducta, trastorns mentals greus i trastorn límit de la personalitat (TLP). La intervenció inclou les famílies en el procés de recuperació, promovent un model integral.

L’Orde Hospitalària, especialitzada en salut mental greu, també ofereix recursos com hospitals, centres de dia i la plataforma SOM360. Quant als mitjans de comunicació, és fonamental que eduquin sobre els signes i símptomes dels trastorns mentals, promoguin l’empatia i redueixin l’estigma associat. A més, han de col·laborar amb organitzacions de salut mental per enfortir la xarxa de suport i prevenció.