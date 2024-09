Quines són les carreteres més mortals de Catalunya?

Una imatge de la C-37 - ep

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha realitzat una roda de premsa on ha explicat que la carretera on hi ha hagut més sinistres mortals ha estat la C-37, amb 3 víctimes, seguida de l'AP- 7, la C-17, la C-14, l'A-2, la C-32 i la N-340, que han registrat 2 morts cadascuna.

Respecte a l'AP-7, el director ha destacat que a l'estiu s'ha mantingut la reducció de víctimes mortals, i ha explicat que durant aquest any han mort 3 persones, mentre que si es compara amb el 2022 -any d'alliberament de peatges -- "la reducció és molt significativa", ja que durant aquest període van morir 20 persones.

Per gènere, de les 33 víctimes mortals a les carreteres, 27 són homes i 6 dones, i ha assegurat que, en línies generals, les víctimes tenen a partir de 50 anys: “Els joves conductors no són el problema”.

A més, el 63% dels morts durant l'estiu han estat en dies laborals, a diferència de la sinistralitat de la resta de l'any, que "es reparteixen més a parts iguals entre dies laborals i cap de setmana i festius", i han disminuït els xocs frontals.

Des de l'inici de l'any han perdut la vida a carreteres catalanes 94 persones en 87 accidents mortals.

Sinistralitat a carreteres aquest estiu

Lamiel també ha informat sobre el balanç de la sinistralitat d'estiu a les carreteres catalanes, i ha detallat que del 24 de juny al 9 de setembre han mort 33 persones en 30 accidents a la xarxa viària catalana, un 11% menys que aquest període del 2023 (on van morir 37) i un 33% menys que el 2019 (on van morir 49).

El 48% de les víctimes mortals pertanyen a col·lectius vulnerables: 13 motoristes, 2 vianants i 1 ciclista, i Lamiel ha detallat que la proporció de motoristes morts respecte del total de víctimes és de 4 per cada 10.

A més, durant aquests mesos s'han registrat 226 persones ferides greus en accidents de trànsit, un 38% més que el 2023, "moltes d'elles" arran de l'accident d'un autobús de treballadors d'Inditex a Tordera (Barcelona) a l'entrada d' un túnel de la C-32.

Conductors reincidents

Lamiel ha subratllat que un 8% dels conductors durant aquest estiu han estat reincidents --amb dues o més multes-- en excés de velocitat; un 6,4% en sistemes de seguretat passiva i un 2,6% per superar les taxes d'alcohol permeses o donar positiu en drogues.

"La majoria dels més de 8.000 conductors reincidents aquest estiu ho han estat per cometre dues infraccions (el 82,6%)", ha dit, i des de Trànsit han explicat que tenen registrat un vehicle amb 29 infraccions.