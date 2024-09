Iberdrola apostarà per la construcció de la planta d'hidrogen verd més gran d'Espanya

Foto: Iberdrola

bp i Iberdrola han donat llum verda a la construcció d'un projecte d'hidrogen verd de 25 MW a la refineria de bp a Castelló , que s'espera que estigui operatiu el segon semestre del 2026. Es tracta del primer projecte d'hidrogen emprès conjuntament per bp i Iberdrola a través de Castelló Green Hydrogen SL, una aliança d'empreses participada a parts iguals per ambdues companyies. El projecte es va presentar en un acte oficial per celebrar de manera pública la signatura de la decisió final d'inversió entre bp i Iberdrola el juliol del 2024.

Aquesta iniciativa, que compta amb la participació de l‟Institut Tecnològic de l‟Energia (ITE), ha obtingut un finançament de 15 milions d‟euros dels programes d‟ajuda a la Cadena de Valor Innovadora i Coneixement en Hidrogen Renovable del Pla Espanyol de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb fons assignats per NextGenerationEU de la Unió Europea.

Felipe Arbelaez, vicepresident sènior d'hidrogen i Captura i Emmagatzematge de Carboni de bp, ha declarat: “La primera decisió d'inversió de bp en un projecte a escala industrial és un pas endavant important per al nostre negoci d'hidrogen. Ens centrem en el valor, tot avançant només en els millors projectes de la nostra cartera que puguin crear valor addicional a través de la integració i complir plenament els nostres objectius d'inversió. Això també demostra la solidesa dels socis que combinen les seves forces per avançar cap a una font d'energia emergent que té el potencial d'exercir un paper significatiu en la descarbonització de la indústria. La refineria de Castelló pot liderar aquesta transformació.”

Millán Garcia-Tola, director Global d'Hidrogen a Iberdrola, ha assenyalat que “aquesta col·laboració amb bp i el nostre projecte és un pas més en l'aposta ferma i real d'Iberdrola per impulsar l'hidrogen verd com a vector clau per a la descarbonització industrial. La planta convertirà 200 GWh/any d'energia renovable d'Iberdrola en hidrogen verd, que contribuirà a l'estratègia de descarbonització de bp, en un exemple més de la col·laboració estreta entre les dues companyies, socis de confiança que comparteixen valors com el compromís de descarbonització a llarg termini. Iberdrola aplicarà tota l'experiència de les actuals plantes d'hidrogen verd per optimitzar i accelerar el desenvolupament d'aquest projecte”.

“Aquest projecte marca una fita en la nostra estratègia i reflecteix la importància de la col·laboració, tant amb altres empreses que comparteixen la nostra visió, com Iberdrola, com a l'àmbit publicoprivat. D'aquesta manera, no només avancem en la transformació de les nostres infraestructures a Castelló, sinó que pretenem enfortir el teixit econòmic i la capacitat industrial de tota la Comunitat Valenciana”, ha subratllat Olvido Moraleda, presidenta de bp Energía España.

Mario Ruiz-Tagle, CEO d'Iberdrola Espanya, ha destacat que aquest projecte és “un exemple més de la nostra aliança estratègica amb bp, que ens uneix per liderar el futur de l'hidrogen renovable a la Comunitat Valenciana. Projectes com el de Castelló demostren que, amb la col·laboració de tots els actors del sector i els incentius adequats, és possible desenvolupar un nou model industrial basat en la cadena de valor de l'hidrogen verd. L'economia de l'hidrogen verd no genera emissions, està electrificada, atrau inversions i crea ocupació de qualitat a la regió. Aquesta és la veritable transició energètica. Continuem treballant amb socis compromesos per posicionar Espanya com a referent tecnològic, impulsant la creació d'una indústria de l'hidrogen verd a Europa.”

L´electrolitzador de 25 MW s´alimentarà d´electricitat renovable a través d´un acord de compra d´energia (PPA) signat amb Iberdrola, que subministrarà 200GWh/any procedents dels projectes fotovoltaics i eòlics d´Iberdrola. L'electrolitzador inclourà 5 mòduls de tecnologia de membrana d'intercanvi protònic (PEM) a contenidors de 5 MW, que seran subministrats per Plug Power, fabricant líder de solucions d'hidrogen verd. L'hidrogen verd produït per l'electròlisi de l'aigua alimentada per electricitat renovable complirà els requisits europeus per produir hidrogen verd (RFNBO) i recolzarà la transició de la refineria de bp a Castelló cap a un centre energètic integrat. Es preveu que 2.800 tones anuals d'hidrogen verd podran substituir part de l'hidrogen gris que actualment utilitza la refineria -produït actualment a partir de gas natural- i, com a tal, s'espera evitar l'emissió de 23.000 tones de CO2 a l'any, equivalents a les emissions de 5.000 cotxes al mateix període. Aquesta planta podria crear fins a 500 nous llocs de treball directes durant la construcció.

Paral·lelament a aquest projecte inicial de 25 MW, bp continua avaluant oportunitats per augmentar la capacitat els propers anys. En fases posteriors del projecte, l'hidrogen verd produït podria utilitzar-se també en indústries clau difícils de descarbonitzar de la Comunitat Valenciana, com ara el sector ceràmic, en substitució del gas natural utilitzat en els seus processos, en indústries químiques i en el transport pesant.

El llançament d'aquest projecte s'ha anunciat només unes setmanes després que bp firmés una carta d'intencions amb el Govern Valencià per reforçar la posició de la regió com a líder en la transició energètica. La carta s'ha materialitzat en la creació d'un comitè de treball conjunt que servirà de plataforma de diàleg i col·laboració entre les dues parts i observarà la transformació de la refineria de bp a Castelló a un pol energètic integrat.

En els darrers mesos, Iberdrola ha tancat diverses aliances a llarg termini per impulsar la descarbonització de l'economia. A més de la aliança d'empreses amb bp per accelerar la mobilitat elèctrica a Espanya i Portugal, Iberdrola ha tancat diverses aliances a llarg termini amb Norges Bank Investment Management, Masdar, Mapfre i Energy Infrastructure Partners per continuar avançant en el desenvolupament de les energies renovables, i amb GIC per ampliar les xarxes de transmissió al Brasil.

Com a part dels seus plans per a projectes de baixes emissions de carboni, actualment està desenvolupant un projecte d'hidrogen verd de 100 MW a Alemanya, situat al costat de la refineria de Lingen de bp, que ha rebut finançament en el marc de l'IPCEI europeu. I bp Aberdeen Hydrogen Energy Limited, una aliança d'empreses entre bp i l'Ajuntament d'Aberdeen, ja ha anunciat que ha pres la decisió final d'inversió per a l'Aberdeen Hydrogen Hub, una instal·lació escalable de producció, emmagatzematge i distribució d'hidrogen verd alimentada per energies renovables.