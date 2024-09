Augmenta la recaptació a les ONG a través dels testaments solidaris, que sumen milions d'euros

Diverses ONG, com Mans Unides, Metges Sense Fronteres o Missions Salesianes, han posat de manifest aquests dies, de cara a la celebració, aquest divendres 13 de setembre, del Dia Internacional del Testament Solidari, com se n'ha incrementat la recaptació l'últim any gràcies a les herències i llegats, algunes de les quals sumen milions d'euros.

Així, Mans Unides va recaptar més de 10 milions d'euros el 2023 a través d'herències i llegats, fet que suposa un 21,4% dels ingressos totals. En aquest sentit, l'organització de l'Església catòlica ha llançat la campanya 'Fes que el teu compromís romangui', que busca informar i sensibilitzar la societat sobre el que suposa fer un testament solidari.

"Gràcies a les donacions que rebem dels testaments solidaris hem pogut reforçar els nostres projectes de desenvolupament, educació, i lluita contra la fam i la pobresa a diverses regions del món. A l'any, gestionem una mitjana de 150 testaments solidaris, de manera que més d´un 20% del nostre pressupost prové d´herències i llegats", ha explicat el responsable d´Herències i Llegats de Mans Unides, Alberto Mora.

Un d'aquests testaments és el de Fernando Ayala que, gràcies a la seva feina com a capità de vaixell, va tenir oportunitat de conèixer molts països i moltes realitats i que es va assegurar de donar continuïtat al seu somni d'aconseguir un món millor, llegant gran part del seu patrimoni a Mans Unides. "Amb la donació, el meu germà deixa un missatge alegre i viscut: ens dóna l'oportunitat de seguir lluitant per un món més just", ha explicat el seu germà, Alex Ayala.

Segons destaca Mans Unides, citant dades de la plataforma 'HazTestamentoSolidari.org', de la qual Mans Unides forma part juntament amb més d'una vintena d'ONG, el 2023, els espanyols van destinar un total de 54,5 milions d'euros a través de testaments solidaris, un 33% més que l?any anterior.

El perfil predominant dels que escullen deixar un testament solidari a Espanya és el d'una dona més gran de 60 anys, vinculada a l'Església i provinent de regions com Catalunya, Madrid, Andalusia i el País Basc, segons Mans Unides.

Rècord històric i dues herències que sumen set milions

Per la seva banda, Metges Sense Fronteres va recaptar 15,4 milions d'euros el 2023 a través dels testaments solidaris, un 81% més que l'any anterior, fet que suposa un "rècord històric", segons ha informat l'ONG, en un comunicat recollit per Europa Press.

Tot i que el nombre de persones que col·loquen MSF com a hereu solidari s'ha mantingut estable respecte al 2022, els ingressos han estat "notablement superiors" el 2023.

Això és degut, segons explica l'ONG, essencialment a la recepció de dues herències d'alt import que l'organització va rebre l'any passat de manera excepcional. Tots dos testaments van ser signats a Madrid i, junts, superen els set milions d?euros.

Tot i que el testament solidari ha estat una figura més aviat desconeguda a Espanya, segons MSF, es percep un augment de l'interès per aquesta alternativa. En concret, el nombre de persones que es van posar en contacte amb l'organització per informar-se sobre aquesta opció el 2023 va pujar gairebé un 90% respecte de l'any anterior. A més, l'ONG posa en relleu que, entre el gener i el juliol del 2024, les persones interessades superen en un 22% les de l'any passat.

"Estem veient una evolució molt positiva d'aquesta manera de col·laborar. Cada vegada tenim més persones que inclouen MSF al testament o que ens truquen per traslladar-nos el seu interès a fer-ho. Notem que és un tema que s'està normalitzant en una societat a la que parlar del testament era un tabú", ha afirmat la responsable de Testament Solidari a Metges Sense Fronteres, Maite Alzueta.

La manca de successors, principal motivació

Pel que fa al perfil dels testadors de MSF, destaquen les persones amb una mitjana de 67 anys, sense grans distincions de sexe i sense descendents. De fet, la majoria va indicar que la falta de successors va ser una de les seves motivacions per incloure MSF al seu testament, o que la seva família estigués ben coberta econòmicament.

Aquest és el cas d'Innocent Esteban, de 79 anys i resident a les Canàries. Va decidir posar MSF com a únic hereu al seu testament fa uns anys, després d'haver estat soci de l'organització durant gairebé tres dècades. No té fills però sí nebots, "i encara que no els vindria malament, no ho necessiten". "Així que estan d'acord amb la meva decisió", detalla.

L'ONG ha puntualitzat que es tracta d'un procediment senzill i barat. Així, una vegada el testador tingui clar com repartir la seva herència --i respectant en qualsevol cas els requisits mínims fixats per la llei quan hi ha successors--, ha d'acudir a la notaria per a la firma, fet que suposa un cost aproximat de 50 euros .

Per la seva banda, Missions Salesianes ha llançat la campanya 'El teu testament, la seva esperança' amb una nova guia per resoldre dubtes. "El teu testament pot ser molt més que un document legal, pot ser l'esperança perquè nens, nenes i joves construeixin el futur", ha explicat el director de Missions Salesianes, Luis Manuel Moral.

Segons ha destacat Moral, són "moltes" les persones que hi han confiat ja que, l'any passat, van rebre més de 2,5 milions d'euros per aquests testaments solidaris.

Gràcies a ells, segons ha afegit, han pogut fer "programes educatius, iniciatives que garanteixen la protecció dels menors en situacions de risc, projectes d'assistència sanitària o d'alimentació".

A més, han posat en relleu que els testaments solidaris són la segona font d'ingressos de Missions Salesianes i van suposar el 2023 un 15% dels ingressos totals que va tenir l'organització.

"M'aporta una gran satisfacció deixar el meu testament a Missions Salesianes. És una manera de tornar una cosa del que m'ha donat la vida. I pensar que així, els missioners salesians tindran recursos per poder atendre la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat", ha explicat Elisa, una de les persones que ha confiat a l'organització.