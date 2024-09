Toni Cantó la lia a 'El rival más débil': “Quan tingueu un mal dia a la feina, recordeu Toni Cantó”

Toni Cantó a 'El rival més feble'

Toni Cantó, actor i exdiputat de Ciutadans, ha tornat donar de parlar, però aquesta vegada no ha estat pels seus dots polítics. L'exdirigent ha protagonitzat un dels moments més comentats a les xarxes després del seu pas pel concurs El rival más débil, de Telecinco, presentat per Luján Argüelles. I, com s'esperava, els mems no s'han fet esperar.

En aquest episodi particular, vuit expolítics de l'escena espanyola es van enfrontar a preguntes de cultura general. Entre ells, Cristina Cifuentes, Pilar Rahola, Juan Lobato, Andrea Levy, Víctor Gutiérrez, Ramon Espinar, Susana Díaz… i, és clar, Toni Cantó. Tot i això, el protagonisme absolut de la jornada se'l va emportar aquest últim, encara que no pels seus encerts.

El moment va venir quan Cantó va haver de respondre a la pregunta següent: "Com s'anomena l'ensenyament d'una faula que coincideix amb el nom d'una zona residencial madrilenya?". Després d'uns segons segons un silenci incòmode i una expressió que podria qualificar-se de “cara de pòquer”, l'exdiputat va admetre amb resignació: "No ho sé". Tot seguit, Luján Argüelles, una mica incrèdula, va exclamar: "¡Moraleja!" - moralina, en català-.

L'enrenou a les xarxes no es va fer esperar. Els usuaris no entenien com una pregunta aparentment tan senzilla va poder desconcertar Cantó, especialment pel seu passat com a director de l'Oficina de l'Espanyol. L'usuari @pal·lentiu a X (abans Twitter) va compartir el vídeo del moment amb un missatge que ha causat sensació: "Quan tingueu un mal dia a la feina, recordeu que Toni Cantó va ser director de l'oficina de l'espanyol".

Altres usuaris, com Fonsi Loaiza, es van sorprendre que hagi dirigit l'Oficina de l'Espanyol a la Comunitat de Madrid: "Toni Cantó va cobrar 75.000 euros de "pagueta" de diners públics com a responsable de l'Oficina de l'Espanyol, quiosquet que va crear Ayuso per recol·locar-lo després que es quedés fora de les llistes del PP. No sap ni què és una moralitat", ha sentenciat l'usuari.

Les bromes, els mems i els comentaris irònics no van trigar a viralitzar-se, amb milers d'usuaris rememorant altres moments memorables de l'actor-polític. Així que, si alguna vegada tens un dia complicat a la feina, sempre podràs recordar que, almenys, no et vas quedar en blanc davant de tot Espanya amb la paraula "Moraleja".

No és la primera vegada que Toni Cantó es converteix en tendència per una relliscada, però aquesta vegada ha estat el seu desconeixement el que ha encès l'espurna de la comèdia a les xarxes. ¿L'afectarà això a la seva carrera? Probablement no, com sempre, però segur que ha alegrat el dia més d'un.

Moralina? No subestimis mai el poder d'un moment televisiu incòmode.