Fundació La Caixa i Fons Social Europeu destinen 124 milions a projectes socials de tot Espanya

La convocatòria Més Ocupació compta amb una dotació de més de 48 milions d'euros - FHIOS - FUNDACIÓN LA CAIXA

La Fundació La Caixa i el Fons Social Europeu Plus han destinat 124 milions d'euros per a projectes socials de tot Espanya que fomentin l'ocupabilitat dels joves i els col·lectius en risc d'exclusió, i per millorar les condicions de vida dels nens i les famílies en situació de pobresa.

En un comunicat d'aquest dijous, la Fundació La Caixa ha informat que ha seleccionat 147 projectes socials, mitjançant les convocatòries Més Infància i Més Ocupació, als quals destinarà 96,5 milions d'euros cofinançats amb la Unió Europea.

Els 27,5 milions restants es destinaran a la convocatòria Més Ocupació Jove, que es resoldrà el març del 2025.

El subdirector general de la Fundació La Caixa, Marc Simón, ha assegurat que l'objectiu és donar oportunitats als col·lectius que més ho necessiten: “De la mà de la Unió Europea, apostem fermament pel foment de l'ocupació i l'educació com a eines clau per frenar l?increment de les desigualtats socials".

Els 80 projectes socials seleccionats a la convocatòria Més Ocupació compten amb una dotació de més de 48 milions cofinançats pel Fons Social Europeu Plus, amb 33,6, i la Fundació La Caixa, amb 14,6.

Iniciatives

Aquests projectes inclouen itineraris individualitzats; formació per millorar l'ocupabilitat, la prospecció i la intermediació laboral; orientació laboral en la recerca activa d'ocupació i, en cas d'aconseguir la inserció, suport i seguiment de la contractació.

La convocatòria Més Infància també té una dotació de més de 48 milions cofinançats pel Fons Social Europeu Plus, amb 33,6, i la Fundació La Caixa, amb 14,6.

S'han seleccionat 67 projectes socials per a iniciatives de sis anys de durada i aquesta convocatòria s'ha impulsat “per primera vegada a Espanya” per tal de promoure la integració social de persones en risc de pobresa o exclusió.

Ocupació jove

Fins al 16 d'octubre està oberta la convocatòria Més Ocupació Jove, que es resoldrà el març del 2025 i compta amb una dotació de més de 27 milions d'euros cofinançats pel Fons Social Europeu Plus amb 19,2, i la Fundació La Caixa, amb 8,3.

Aquesta convocatòria està adreçada a entitats sense ànim de lucre que impulsin itineraris de formació per a joves de 16 a 29 anys beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, “preferentment joves sense estudis i amb un nivell d'estudis inferior a batxiller o un grau superior de FP ".