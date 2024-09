Mor un dels actors de "Karate Kid" als 63 anys

Foto: Captura, CanvaPro de Pixelhound

Chad McQueen , actor conegut pel seu paper de Dutch a "Karate Kid" i fill del llegendari Steve McQueen, ha mort als 63 anys. La seva família va confirmar la notícia, informant que va morir dimecres al seu ranxo de Palm Springs, Califòrnia, a causa d'una insuficiència orgànica progressiva. Segons el seu advocat Arthur Barens, la salut de McQueen es va deteriorar després de patir una lesió en una caiguda el 2020, de la qual mai no es va recuperar del tot.

Txad McQueen va guanyar reconeixement a la dècada de 1980 per la seva interpretació de Dutch, un mató d'arts marcials i membre de l'infame grup Cobra Kai, a la pel·lícula original de "The Karate Kid" (1984) i la seva seqüela, "The Karate Kid II ". Encara que es rumorejava que podria tornar a interpretar Dutch a la popular sèrie de Netflix "Cobra Kai", això mai es va materialitzar. McQueen també va actuar en altres produccions com "New York Cop" (1993), "Martial Law", "Death Ring" i "Red Line". Com a productor, va ser guardonat amb un premi Telly pel seu documental Filming at Speed.

Fora de Hollywood, McQueen va heretar del seu pare una passió per les carreres. Va ser un entusiasta pilot i va començar la seva carrera automobilística a l'Sports Car Club of America. Va participar en diverses competicions, des de Motocross fins a la Baixa 1000, destacant el seu esperit competitiu. Tot i això, el 2006 va patir un greu accident mentre es preparava per al Daytona International Speedway Rolex 24, cosa que va posar fi a la seva carrera de pilot professional. El 2010, va fundar McQueen Racing, una empresa dedicada al desenvolupament de cotxes i motos d'alt rendiment.

La família de McQueen va emetre un comunicat a Variety en què van expressar el seu dolor: “Amb gran pesar vam anunciar la mort del nostre pare, el Txad McQueen. La seva passió per les carreres no només va destacar el seu talent, sinó que també va honrar el llegat del seu pare". Van afegir que continuaran amb el llegat del Txad i el del seu avi, Steve McQueen.

Txad McQueen va néixer el 28 de desembre de 1960. Va ser l'únic fill de Steve McQueen i l'actriu Neile Adams. Al llarg de la seva vida, va estar casat tres vegades: amb Jill Henderson White Pasceri, Stacia Toten i Jeanie Galbraith, els qui juntament amb els seus fills Chase i Madison, sobreviuen al Txad, recordant el seu amor i dedicació.