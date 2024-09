Demanen al Congrés prohibir els vols curts i apostar pel tren nocturn

Foto: Renfe

Podem i Alianza Verde han registrat al Congrés dels Diputats una Proposició no de Llei en què demanen al Govern prohibir vols curts, enfortir el ferrocarril i rebutjar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona ja que, segons argumenten, el projecte envaeix una zona de la Xarxa Natura 2000 i que comportaria un augment de les emissions.

La iniciativa ha estat presentada per la secretària general de Podem, Ione Belarra. En concret, el text reclama a l'Executiu que restringeixi els vols de menys d'una hora de durada i impulsar alternatives de transport net, preferentment connexions de ferrocarril.

En línies generals, li demana limitar el cost del tren, augmentar-ne les freqüències i fomentar les línies no centralitzades i de mitjana distància, així com recuperar i potenciar els trens nocturns i desenvolupar una xarxa ferroviària no centralitzada i interconnectada amb tot Europa. A més, sobre l'ampliació de l'aeroport barceloní, han assenyalat que "per frenar l'emergència climàtica cal decréixer al sector de l'aviació i no continuar ampliant infraestructures".

Una mesura que ja existeix a França

Des del maig de l'any passat, a França no operen vols curts dins del país sempre que hi hagi una alternativa amb tren. Això, al conjunt del país veí, afecta rutes com París i Lió, Nantes i Bordeus.

El decret, que s'aplica per un període de tres anys, assenyala que els trajectes amb tren han de tenir "freqüències suficients i horaris adequats", mentre que la connexió ha de permetre al passatger estar més de vuit hores a la destinació durant el dia. A més, el trajecte del servei ferroviari s'ha d'efectuar entre estacions que prestin servei a les mateixes ciutats que els aeroports respectius de què es tracti.