L'enorme dèficit de docents que pateix l'educació pública, segons CSIF

Alumnes en una classe. Foto: Europa Press

L'escola pública ha començat el curs 2024-25 amb un dèficit de 45.778 docents i una interinitat del 21,06% , per la qual cosa Espanya "incomplirà la Llei de Temporalitat, que fixa un límit del 8 per cent a partir de l'1 de gener del 2025, tenint en compte que no estan previstes noves oposicions d'aquí a final d'any”.

Així consta a l' informe d'inici de curs de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) , que adverteix que l'escola pública obre aquesta setmana les seves aules "amb els problemes estructurals dels darrers anys".

Aquests problemes, segons assenyala el sindicat, estan "agreujats per la falta de finançament en educació, les diferències injustificables en el rendiment de l'alumnat entre les comunitats autònomes, el dèficit de plantilla, docents sense places assignades i centres en espera que s'hi incorporin mestres i professors".

L'informe reflecteix que la situació de les plantilles està marcada per una "alta inestabilitat, cosa que redueix la qualitat que necessita l'alumnat". Les dades del sindicat indiquen que, comparant la ràtio alumne/docent del 2010 amb les xifres actuals, l'educació pública pateix un dèficit de 45.778 docents.

Així, mentre que al curs 2009-2010 s'establia una ràtio de 13,87 alumnes per cada docent, mentre que actualment la xifra ha pujat a 14,63. "Això es tradueix en falta de desdoblaments i suports, especialistes en totes les matèries i d'equip d'orientació complets, entre altres qüestions", denuncia el sindicat.

Les dades del sindicat revelen que el setembre del 2024 el País Basc és la comunitat autònoma amb una taxa d'interinitat més elevada, amb el 41,1%.

Per sobre de la mitjana nacional, del 21,06%, també hi ha Aragó (29,15%), Astúries (26,42%), Canàries (39,61%), Catalunya (35,78%), Ceuta ( 28,28%), La Rioja (32,71%), Madrid (20,87%), Melilla (28,53%) i Navarra (21,82%).

Per contra, per sota de la mitjana espanyola hi ha Andalusia, amb una taxa d'interinitat del 17,98%; Comunitat Valenciana, 14,99%; Cantàbria, 23,84%; Castella-la Manxa, 14,37%; Castella i Lleó, 20,45%; Extremadura, 10,73%; Galícia, 5,5%; Balears, 4,16%; i Múrcia, 15,22%.