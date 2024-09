La Generalitat posa fil a l'agulla per frenar l'assetjament escolar

Foto: CanvaPro d'iconpix i pixelshot

La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó , ha explicat que es revisarà la Unitat de suport a l'alumnat en situació de violència (Usav) i es reforçarà la formació als docents per saber “com han d'afrontar” aquestes situacions de assetjament escolar.

Ho ha dit en declaracions als periodistes aquest divendres, on ha afirmat que s'haurà de revisar quin tipus de suport se'ls dóna als centres educatius a l'hora de gestionar els casos d'assetjament escolar, perquè "no és un joc de nens, hi ha molt patiment al darrere".

Niubó ha cridat a abordar aquestes situacions, ja que, per a ella, "no hi haurà millores si no hi ha benestar, equitat i inclusió als centres educatius".

Ha avançat que s'impulsarà un pla per reforçar la formació del professorat sobre l'assetjament escolar, perquè puguin tenir "eines per abordar aquests casos quan es produeixen a les aules", ja que creu moltes vegades els protocols no es coneixen o que els docents no tenen recursos davant d'aquestes situacions.

Campanya de conscienciació

La consellera ha explicat que el departament impulsarà properament una campanya de conscienciació sobre l'assetjament escolar, davant de l'augment dels casos, ja que, segons dades de la Conselleria, el curs passat es va tancar amb 1.042 casos comunicats de bullying.

"Volem que es debati sobre el tema de l'assetjament a les escoles, a les famílies, que el coneguin el conjunt de docents i equips directius", ha afegit, i la campanya, que té un cost de 700.000 euros, sorgeix amb aquest objectiu.

La intenció és aconseguir que es debati amb normalitat la realitat de l'assetjament escolar entre la comunitat educativa de Catalunya, i Niubó ha remarcat que la prioritat és promoure “la lluita contra l'assetjament” i impulsar la conscienciació.

Millores educatives

La consellera també ha insistit en la necessitat i la prioritat del Govern de "reforçar els aprenentatges" i millorar els resultats educatius, i en aquest sentit ha posat en valor l'acord de col·laboració al qual es vol arribar amb l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

En l'àmbit de la millora educativa, també hi ha el programa Florence de reforç de les matemàtiques, que espera sumar 200 centres en acabar aquest curs; i el programa Shine, per millorar el rendiment de l'anglès i que preveu tenir uns 50 centres educatius.

Grup estable de substituts

Pel que fa al grup estable de substituts per a aquest curs, amb un total de 2.145 places , des del departament s'ha explicat que un 76% dels professors ja estan fent cobertures de substitucions.

Aquest grup es va anunciar a finals de juny amb l'objectiu de cobrir amb més rapidesa les substitucions als centres i donar estabilitat als integrants de la borsa, ja que tindran un nomenament durant tot el curs.