Sindicats de FGC convoquen vaga del 20 al 24 de setembre

CC.OO. de Catalunya ha convocat vaga a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) del 20 al 24 de setembre per “vulnerar els drets dels treballadors modificant les condicions de treball de manera unilateral”, i han demanat més flexibilitat per poder conciliar.

En un comunicat aquest divendres, ha detallat que la vaga afectarà des de les 14 hores del dia 20 fins a les 8 del dia 23; de les 16 a les 18 i de les 22 a les 23.59 hores del dia 23 i de les 00 a les 14 hores del dia 24.

El sindicat ha assegurat que FGC també "nega el dret d'informació a la representació de les persones", a més de negar els acords vigents i deixar feines estructurals sense cobertura.

Fonts del sindicat han explicat a Europa Press que hi ha 1.800 treballadors convocats a la vaga i que la propera reunió de mediació amb l'empresa és dilluns al matí a la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat.

Per part seva, fonts d'FGC han explicat a Europa Press que els temes plantejats pels convocants s'estan negociant des del maig d'aquest any, i que les reclamacions se centren el col·lectiu de trens de mercaderies.

FGC va presentar una proposta el 14 de juny a la totalitat del comitè d'empresa que "donava solució al punt principal de la convocatòria de la vaga".

Alhora, han lamentat la protesta "enmig de la negociació i quan hi ha un acord per part de la majoria del comitè d'empresa", tot i que ha dit que mantindrà obert el diàleg per resoldre la situació.