¡Increïble! Ensenyen les gavines a netejar les platges amb un sorprenent mètode

Fotomuntatge d'una gavina i una galleda d'escombraries - Canva Pro - JRLPhotographer de Getty Images

Theo Jansen, el cèlebre artista danès conegut per les seves impressionants escultures cinètiques 'strandbeest', ha sorprès el món amb un projecte innovador que ha deixat molts bocabadats. Aquesta vegada, la seva ambició va més enllà de fusionar art i enginyeria: vol ensenyar les gavines a netejar les platges de plàstic!

El revolucionari sistema funciona de manera sorprenent. Les gavines recullen residus plàstics de la platja i els dipositen en un balcó especialment dissenyat. L'incentiu? Una trapa automàtica que els recompensa amb aliment cada vegada que ho fan, promovent així el reciclatge natural.

Aquest projecte s'ha tornat viral a les xarxes socials, on circulen vídeos de les aus convertint-se en autèntiques “netejadores” del litoral. Tot i això, Jansen ha aclarit que aquesta iniciativa està encara en fase de desenvolupament i queda molt per fer abans d'expandir-ho a altres platges del món, que enfronten una greu crisi de contaminació plàstica.

Aquest no és el primer intent d'usar animals per combatre les escombraries. A Suècia, l'empresa Corvid Cleaning ha entrenat corbs per recollir burilles i altres residus als carrers, demostrant que la natura, amb una mica d'ajuda, pot ser clau per lluitar contra la contaminació.

Amb la creixent preocupació per les escombraries plàstices als oceans i l'amenaça de gegantines masses de residus, com la famosa “illa de plàstic”, el projecte de Jansen planteja una solució innovadora i esperançadora. Podran les gavines convertir-se en les noves guardianes de les platges?