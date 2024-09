VÍDEO: Així és el mític vaixell Juan Sebastián de Elcano per dins

Foto: Ministeri de Defensa

El vaixell escola Juan Sebastián de Elcano és un dels navilis més emblemàtics de l'Armada Espanyola i un símbol de tradició, formació i aventura marítima. Botat el 1927 i batejat en honor del navegant espanyol que va completar la primera volta al món, aquest bergantí-goleta ha recorregut més de dos milions de milles nàutiques, navegant els mars del món i formant generacions de marins.

Des del passat 7 de setembre fins aquest dissabte 14, el vaixell és a Barcelona perquè milers de persones el puguin veure per dins. A CatalunyaPress no ens ho hem volgut perdre, així que aquí us mostrem com és aquest vaixell al seu interior.

Juan Sebastián de Elcano és un bergantí-goleta de quatre pals que combina l'elegància clàssica de la navegació a vela amb la modernitat dels vaixells d'entrenament actuals. Amb una eslora de 113 metres i una mànega de 13 metres, pot desplegar fins a 20 espelmes, cosa que li permet una velocitat màxima a vela de 17,5 nusos. El casc d'acer i el disseny robust li permeten afrontar les condicions més adverses a alta mar, i la maquinària inclou un motor dièsel que li proporciona autonomia quan les condicions de vent no són favorables.

Des de la seva botadura, el Juan Sebastián d'Elcano ha servit com a vaixell escola per a la formació dels futurs oficials de l'Armada Espanyola. Cada any realitza creuers d'instrucció que duren diversos mesos, durant els quals els guardiamarines adquireixen coneixements pràctics de navegació, maniobra i vida a bord. Aquesta experiència és fonamental per a la seva formació integral, ja que els ensenya a treballar en equip, a enfrontar els desafiaments del mar ia conèixer diverses cultures i països al llarg de les travesses.

Foto: CatalunyaPress

Un ambaixador flotant d´Espanya

A més de la seva funció educativa, Juan Sebastián d'Elcano també és un ambaixador flotant d'Espanya. Durant els seus creuers, el vaixell visita ports de tot el món , promovent la cultura espanyola i estrenyent llaços diplomàtics. Al llarg de la seva història, ha visitat més de 70 països i ha atracat a més de 190 ports. Aquesta missió diplomàtica és fonamental per enfortir les relacions internacionals i projectar una imatge de professionalitat, amistat i cooperació de l'Armada Espanyola.

Fetes i trajectòria històrica

El vaixell escola ha realitzat nombroses travesses notables. El 2022, va commemorar el V Centenari de la primera volta al món, duta a terme per Juan Sebastián d'Elcano i Fernando de Magallanes, recreant parts de la ruta original. Aquesta travessia històrica ressalta la importància dels èxits de la navegació espanyola i manté viva la tradició de l'exploració i l'aventura marítima.

Foto: CatalunyaPress

Un Símbol d'orgull nacional

El Juan Sebastián de Elcano no és només un vaixell; és un símbol de la història marítima dEspanya i dels valors de dedicació, valentia i exploració. Al llarg dels més de 90 anys de servei, ha aconseguit connectar generacions, ensenyant la importància de la tradició naval i l'excel·lència en la navegació. Per a l'Armada Espanyola i per a molts espanyols, continua sent un orgull que inspira i manté viva la passió pel mar.

Aquest vaixell escola no només transporta els seus tripulants a través dels oceans, sinó també a través del temps, recordant sempre la rica història naval d'Espanya i el seu llegat continu als mars del món.

