Descobreix les bruixes més famoses de Catalunya: Històries ocultes i secrets impactants

Al llarg de la història, Catalunya ha estat una regió on la figura de la bruixa ha adquirit una rellevància especial. Durant els segles XVI i XVII, la caça de bruixes en aquesta zona va ser intensa, amb processos judicials i execucions que van deixar una empremta indeleble a la cultura popular. Tot i que moltes d'aquestes dones van ser víctimes de la ignorància i la superstició, algunes s'han convertit en figures llegendàries. A continuació, repassem algunes de les bruixes més conegudes de Catalunya, basant-nos en fets històrics i llegendes populars.

1. La Bruixa del Castell de Montsoriu (Mare de Déu de les Bruixes)

La llegenda de la bruixa del Castell de Montsoriu , ubicat a la comarca de la Selva, és una de les més antigues de Catalunya. Segons la tradició, en aquest castell medieval hi habitava una bruixa malvada que feia rituals i conjurs durant les nits. La llegenda explica que va ser una dona molt poderosa, capaç de controlar els elements naturals i maleir els qui la desafiessin. El castell es troba en una zona muntanyosa, cosa que augmentava la seva mística com a refugi per a éssers foscos.

No obstant, més enllà de la llegenda, es creu que la bruixa podria haver estat simplement una dona sàvia, una remeiera que utilitzava remeis naturals per ajudar els vilatans de la zona, però que va ser vilipendiada per la superstició.

2. La Bruixa de Llers

Llers, una petita localitat a la província de Girona, va ser un focus important de la caça de bruixes a Catalunya. En aquest municipi, es va desenvolupar la llegenda que les bruixes es reunien a les muntanyes properes per realitzar els seus aquelarres. Una de les més famoses és la Bruixa de Llers , de la qual s'expliquen nombroses històries sobre els seus poders sobrenaturals.

Les llegendes locals descriuen aquestes bruixes com a dones que podien transformar-se en animals i llançar maleficis als que les contrariaven. La figura de la Bruixa de Llers va ser popularitzada per l'escriptor català Carles Fages de Climent a la seva obra Les Bruixes de Llers , publicada el 1924. Tot i que els detalls històrics són escassos, la presència de bruixes en aquesta zona és un fet documentat en els processos de lèpoca.

3. Na Maria Pujol de Viladrau

Viladrau, a la comarca d´Osona, és un altre dels pobles catalans amb una llarga història relacionada amb les bruixes. Durant el segle XVII, es van dur a terme diversos judicis de bruixeria, sent Na Maria Pujol una de les víctimes més recordades. Se la va acusar de fer encanteris per provocar malalties i maleficis a la seva comunitat.

Entre 1618 i 1622, es calcula que al voltant de 14 dones van ser executades a Viladrau, acusades de bruixeria. Na Maria Pujol va ser una de les moltes que va enfrontar el tràgic destí de la crema a la foguera, acusada sense proves concretes, només per rumors i supersticions locals. Aquests judicis i execucions es troben ben documentats als arxius històrics de Catalunya.

La Caça de Bruixes a Catalunya

La caça de bruixes a Catalunya va tenir el seu punt àlgid durant els segles XVI i XVII, coincidint amb un període de crisi econòmica i social a Europa. Les dones acusades de bruixeria eren generalment persones marginades: vídues, curanderes o dones que, per alguna raó, no encaixaven als cànons socials. Les denúncies solien basar-se en supersticions locals, com ara la creença que podien controlar el clima o causar malalties.

Entre les comarques més afectades per la caça de bruixes a Catalunya hi ha la Cerdanya , l' Alt Urgell , el Berguedà , i l'esmentada Osona . Els judicis eren duts a terme per tribunals locals i, en molts casos, acabaven amb l'execució de les acusades a la foguera o per penjament.