Ignatius Farray defineix la situació d''El Hormiguero' amb una frase demolidora

Ignatius Farray i Pablo Motos en un fotomuntatge - Canva Pro

Ignatius Farray, l'humorista i comentarista habitual, no ha deixat passar l'oportunitat d'opinar sobre la batalla d'audiències que aquesta setmana ha enfrontat David Broncano amb el seu nou programa La Revuelta a TVE i Pablo Motos amb El Hormiguero a Antena 3. Després de 15 anys sense competència, el duel ha estat més emocionant del que s'esperava.

Les dades definitives de la competició

Els quatre dies d'enfrontament, El Hormiguero es va emportar la victòria dilluns amb la presència de Victoria Federica i dijous amb el futbolista del Barcelona Lamine Yamal. Per la seva banda, La Revuelta va sortir triomfant dimarts amb Nawja Nimri i dimecres amb Juan Luis Arsuaga i Juan José Millás.

Un resultat espectacular per a tots dos

Aquí ve la paradoxa: encara que cada programa va guanyar en certs dies, tots dos van aconseguir xifres d?audiència espectaculars, rondant el 20% de quota de pantalla. Per posar això en perspectiva, aquests números són els que només el futbol sol assolir. De fet, Atresmedia ha revelat que El Hormiguero ha tingut la millor setmana en termes d'audiència en tota la seva història.

La reacció d'Ignatius Farray

El comentari d'Ignatius Farray, amic proper de Broncano, ha afegit un toc d'humor a la situació. En un tuit que s'ha tornat viral a X (anteriorment Twitter), Farray va comentar: “Si la teva vida és una merda, recorda que El Hormiguero està dient que aquesta ha estat la millor setmana de la seva història”. La seva piulada ha acumulat milers de 'm'agrada' i centenars de compartits en menys d'una hora, mostrant que el seu humor segueix ressonant amb el públic.

Conclusió: la televisió en el millor moment

La competència entre El Hormiguero i La Revuelta ha demostrat que la televisió espanyola continua sent un camp de batalla vibrant i ple de sorpreses. Amb audiències impressionants i comentaris que afegeixen un toc d?humor, aquesta temporada promet ser una de les més emocionants en anys. No us perdeu la propera ronda d'aquesta fascinant disputa televisiva!