Renfe recupera el servei entre Martorell Central i Molins de Rei / Granollers Centre a les línies R4 i R8 de Rodalies | RENFE

Avui, des de l’inici del servei, un cop que Adif ha completat una fase clau de l'adaptació a l'ample estàndard del nus de Castellbisbal i s’han realitzat les simulacions comercials per part de Renfe, s’ha reprès la circulació ferroviària entre Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4.

D’altra banda, a partir del dilluns 16 de setembre tornaran a circular els trens entre Martorell Central i Granollers Centre a la línia R8 de Rodalies de Catalunya.

Durant la propera fase dels treballs sobre la via, el servei de Rodalies de Catalunya quedarà de la següent manera:

Línia R4

Fins al 31 d’octubre (inclòs)

Dies feiners i 24 de setembre (inclòs)

Sant Vicenç de Calders – Vilafranca del Penedès. Servei ferroviari des de l’inici del servei fins a les 8:00 hores, des de les 19:00 hores fins a les 21:30 hores i a partir de les 22:30 hores fins al final del servei. Aquestes circulacions coincideixen amb les hores punta (de matí i tarda) i garanteixen els darrers retorns.

Caps de setmana fins al 29 de setembre (inclòs)

Sant Vicenç de Calders – Vilafranca del Penedès: servei alternatiu per carretera els caps de setmana 7-8, 14-15, 21-22 i 28-29 de setembre entre les dues estacions i estacions intermèdies.

Fins a l’1 de desembre (inclòs)

Els trens de la línia R4 no efectuaran parada comercial a l’estació de L'Arboç.

El pla alternatiu de transport s’ha acordat amb la Generalitat de Catalunya, titular del servei de Rodalies, i treballat amb els ajuntaments implicats.

El servei de transport alternatiu és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Segons la normativa de transport per carretera, no està permès accedir als autobusos amb bicicletes i mascotes.

Tota la informació sobre aquestes modificacions del servei, així com els horaris de trens i autobusos, es poden consultar als expositors de les estacions dels trams afectats, a les pàgines web rodaliesdecatalunya.cat, adif.es, renfe.com. També es pot consultar el telèfon d’informació 900 41 00 41, les apps de Rodalies de Catalunya i Adif en tu mòbil, així com a les xarxes socials @rodalies, @renfe i @infoadif.