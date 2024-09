S’acosta la trobada estatal estatal 'Treballadores de l’atenció a les violències contra les dones' | Impacto de Género Ya

El proper dissabte 19 d'octubre de 2024, se celebrarà al Centre Cultural La Corrala UAM, a Madrid, l'encontre estatal de treballadores dedicades a l'atenció a les violències contra les dones. Aquest esdeveniment busca reunir professionals i activistes per abordar la situació laboral de qui afronta dia a dia la dura realitat de les violències masclistes.

La jornada començarà a les 9:30 h amb l'acreditació de les participants i la entrega de material informatiu. A les 10:00 h s’obrirà l'esdeveniment amb una taula de presentació titulada "Visió general de la situació del personal d'atenció a les violències masclistes i conseqüències per a les víctimes", moderada per Montse Vila, representant de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere i OVIM. Durant aquesta sessió, destacades professionals com Carolina Vidal de CCOO, així com representants de l'Associació de Psicologia i Psicoteràpia Feminista, exposaran els principals reptes laborals i econòmics que afecten les treballadores del sector.

Posteriorment, es donarà pas a una taula d'anàlisi que s'allargarà fins al migdia, on s'abordarà la situació i demandes de les treballadores segons les Comunitats Autònomes. Aquesta sessió es dividirà en dues parts, moderades per la Xarxa de Dones Llatinoamericanes i del Carib, i comptarà amb la participació de diverses regions, com Andalusia, Catalunya, Madrid i moltes altres. Es farà una pausa per a café a les 12:15 h, i després es reprendrà amb la segona part de les intervencions autonòmiques.

A les 14:00 h es presentaran les conclusions finals, seguides per la cloenda de l'esdeveniment a les 14:30 h. En cada una de les taules es donarà espai per a col·loquis de 10 minuts i les ponències escrites seran enviades a totes les persones inscrites.

Pel que fa al context de la violència de gènere el 2024, fins a l'11 de setembre s'han registrat 35 dones i 10 menors assassinats, i 24 fills i filles han quedat orfes a causa de la violència masclista. A Espanya, existeixen 5.808 professionals (del quals el 90% són dones) distribuïts en 1.340 centres, atenent més de 68.000 dones a l'any.

Els objectius principals d’aquest encontre són visibilitzar la situació de les treballadores d’atenció a les violències contra les dones, erradicar la precarització laboral que afecta aquest col·lectiu i exigir la implementació efectiva del Catàleg de Serveis, així com una major transparència en l’avaluació dels resultats del sistema.

Aquest esdeveniment és convocat per la Plataforma Impacte de Gènere Ja, la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, l'Associació de Psicologia i Psicoteràpia Feminista i la Xarxa de Dones Llatinoamericanes i del Carib, organitzacions compromeses amb la lluita pels drets laborals i el fi de la violència masclista. Per participar, cal inscriure’s a través de la plataforma habilitada. Per a més informació, es pot contactar a través de les seves xarxes socials o mitjançant el correu electrònic impactodegeneroya@gmail.com.