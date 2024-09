Així són les dures condicions de la presó on compleix condemna Daniel Sancho | Europa Press

Les presons més dures del món presenten condicions extremes per als reclusos, revelant un panorama alarmant quant a la vida dins d'aquests centres de detenció. La presó de Surat Thani a Tailàndia, per exemple, destaca per la seva massificació extrema. Amb uns 5.400 interns, l'hacinament és sever, arribant a allotjar fins a 30 persones per cel·la sense matalàs.

L'escassetat de menjar, la manca d'higiene i la violència són comuns en aquest lloc, conegut per la seva severitat. A més, el naturalista Frank Cuesta ha assenyalat el alt risc de suïcidi entre els presos a causa d’aquestes dures condicions. Daniel Sancho, després del seu trasllat des de la presó de Samui, es troba en aquesta presó on tots els interns compleixen condemnes superiors als 25 anys, en contrast amb els 15 anys com a màxim a Samui.

La presó de Bang Kwang, també a Tailàndia, és coneguda com "El Gran Tigre" i és famosa per les seves condicions inhòspites. Els presos viuen en conditions d'hacinament, sense aire condicionat ni ventiladors, cosa que contribueix a una alta transmissió de malalties, com la conjuntivitis. La manca d'informació externa genera desesperació, especialment entre els reclusos occidentals. La presó acull una gran quantitat d'estrangers i el seu hacinament és encara més sever que en altres presons.

A Veneçuela, El Helicoide és un exemple estremidor de la brutalitat en els centres penitenciaris. Originalment dissenyat com un centre comercial, aquest lloc s’ha transformat en un centre de tortures. Aquí, tant criminals com presos polítics pateixen tortures físiques i psicològiques severes, que inclouen violacions grupals, descàrregues elèctriques i asfixies. La manca d'accés a trucades i a la llum solar agreuja encara més la situació dels reclusos.

La Colònia Penal IK-3 a Rússia, també coneguda com a Llop Polar, es troba al cercle polar àrtic i és coneguda per les seves temperatures extremes. Els hiverns poden arribar als -25ºC a -30ºC, i els presoners són castigats deixant-los sense abrigo a l'exterior i mullant-los. A l'estiu, han d'enfrontar fang i núvols de mosquits, cosa que fa que les condicions siguin igualment dures durant tot l'any.

Als Estats Units, la presó de Rikers Island a Nova York allotja fins a 10.000 presos i ha estat objecte de nombroses denúncies per abusos i violència. El 2022, es van informar 19 morts sota custòdia, i el 2023, el Departament de Correccions de Nova York va deixar de comunicar les morts, cosa que va generar encara més preocupació sobre les condicions dins d'aquesta presó.

Finalment, la presó de Gitarama a Ruanda està dissenyada per allotjar 400 reclusos, però en realitat acull més de 7.000. Amb menys d'un metre quadrat d'espai per intern, les condicions de vida són extremadament precàries. La alta mortalitat es deu a malalties, falta de menjar, asfixia i violència entre els reclusos. La situació ha estat denunciada per organitzacions com la Creu Roja i Metges Sense Fronteres, mostrant l'urgència d'abordar les greus deficiències en el sistema penitenciari de la regió.