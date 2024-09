Catalunya activa el nivell 3 per risc d'incendi en 19 municipis de l'Alt Empordà | Generalitat de Catalunya

Els Agents Rurals de Catalunya han activat aquest diumenge el nivell 3 del Pla Alfa per risc d’incendi forestal en 19 municipis de l’Alt Empordà (Girona).

En un missatge a la seva compte a X recollit per Europa Press, Agents Rurals ha afegit altres comarques als nivells 2 i 1 per alerta d’incendi, sobretot a la costa nord de Girona i al sud del territori català.

Amb el nivell 3 es suspenden totes les activitats de risc, amb algunes excepcions per a activitats com les agrícoles, que estan regulades. No es permet fer foc, fumar en terreny forestal ni usar globus aerostàtics radials, entre d’altres.