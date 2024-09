El lapsus de Miss Catalunya al ser preguntada sobre la natalitat: va confondre una paraula amb una altra

Miss Catalunya, en arxiu | @lara.doval

En el recent certamen de Miss Espanya, que també serveix com a classificatori per al certamen internacional de Miss Món, la candidata de Miss Catalunya va protagonitzar un inesperat error durant una de les preguntes del jurat. La pregunta, relacionada amb el tema de la natalitat a Espanya, es va convertir en el punt d'atenció de la nit quan la representant de Catalunya va confondre la paraula "natalitat" amb "notabilitat". En lloc de parlar sobre les taxes de natalitat i les seves implicacions per a la societat espanyola, la concursant va comentar sobre la “baixa de la notabilitat a Espanya”.

La seva resposta va ser: "El tema de la baixa de la notabilitat a Espanya està afectant fortament la nostra societat. És algo que ens fa patir, i pel qual hem de lluitar. Però també és algo que ens pot contribuir, i ens pot millorar com a planeta i com a societat". Encara que la resposta pretenia abordar una qüestió seriosa, l'error de terminologia va fer que el missatge perdés claredat i enfocament.

Aquest incident planteja una pregunta més àmplia sobre la pertinència de temes com la natalitat en un certamen de bellesa. Tradicionalment, aquests concursos s'han centrat en aspectes com l'elegància, el carisma i la intel·ligència de les participants, així com en la seva capacitat per representar causes i valors socials. No obstant això, la inclusió de temes complexos com la natalitat en les rondes de preguntes pot generar un debat sobre si aquests certàmens són el fòrum adequat per discutir qüestions de política social i demografia.

La confusió de la candidata posa de relleu la importància de formular preguntes que no només siguin rellevants per al context del certamen, sinó que també s'ajustin al nivell de preparació i coneixement esperat de les concursants. Mentre que és valuós que els certàmens de bellesa abordin temes socials i polítics, és crucial que les preguntes siguin clares i que les participants tinguin l'oportunitat de preparar respostes ben informades.