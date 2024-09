LaLiga Fantasy, el joc de moda a Espanya: què és i com funciona? | Europa Press

LaLiga Fantasy és un joc en línia que s'ha posat molt de moda entre els aficionats al futbol. Es tracta d'un joc de simulació en què els participants assumeixen el paper de mànagers d'un equip de futbol fictici, format per jugadors reals de LaLiga. L'objectiu és acumular punts segons el rendiment dels jugadors en els partits reals de la competició. Els jugadors sumen punts basats en diversos factors com gols marcats, assistències, aturades dels porters i bones actuacions defensives, mentre que perden punts per targetes o errors greus.

Per començar a jugar, cada participant crea el seu equip amb un pressupost limitat i pot fitxar jugadors de qualsevol equip de LaLiga. A partir d'aquí, es poden fer canvis a la plantilla en cada jornada, i és possible establir competicions en lligues privades amb amics o en lligues públiques amb altres usuaris. En cada jornada de lliga, els punts acumulats es basen en les estadístiques reals dels jugadors. Al final de la temporada, el mànager amb més punts es proclama campió de la lliga Fantasy.

Aquest tipus de joc té el seu origen en altres formats de "fantasy", sent Comunio un dels predecessors més coneguts a Espanya. Tot i que Comunio va marcar l'inici del concepte "fantasy" a nivell local, LaLiga Fantasy ha millorat l'experiència de joc en integrar-se plenament amb les dades oficials de LaLiga i oferir una interfície més moderna i amigable.

En els darrers anys, aquest joc s'ha convertit en una autèntica febre entre els aficionats, creant lligues privades entre amics i fomentant la competitivitat setmana a setmana. A més, la interacció amb la lliga real fa que els jugadors estiguin més pendents dels partits, fins i tot d'aquells en què no juga el seu equip favorit, ja que qualsevol acció dels jugadors seleccionats pot influir en el resultat del seu equip Fantasy.

Un dels conceptes més populars dins de LaLiga Fantasy és el "clausulazo". Aquest terme es refereix a la possibilitat de fitxar un jugador d'un altre participant pagant la seva clàusula de rescissió. Cada jugador té un valor de mercat que pot variar segons el seu rendiment i popularitat, i els mànagers poden intentar robar jugadors clau als rivals pagant una quantitat de diners virtuals superior al preu del jugador. Aquest moviment pot ser decisiu en l'estratègia de la lliga, però també genera tensió entre els participants, ja que els fitxatges poden perdre's d'un dia per l'altre a causa d'un "clausulazo".

LaLiga Fantasy, per tant, no és només un joc d'estratègia, sinó també de negociacions, on la gestió del pressupost i l'oportunitat d'aconseguir jugadors estrella són claus per a l'èxit. La seva popularitat segueix en augment, i cada vegada són més els aficionats que s'uneixen a aquest joc, que afegeix una capa extra d'emoció a cada jornada de LaLiga.