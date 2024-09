Previsió del temps a Catalunya: 16 de setembre, dia assolellat abans de la tornada de la pluja

Foto: Alfons Puertas

L'estiu continua descomptant els últims dies i aquest tercer dilluns del mes de setembre veurem com Catalunya viurà una jornada molt agradable. Al conjunt del territori, el cel estarà clar i les temperatures no seran gaire altes. Això, però, no durarà gaire, ja que s'espera que les pluges tornin més aviat que tard.

Si fem una ullada a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), veiem que el cel romandrà assolellat en general, encara que fins a mitja tarda creuaran bandes de núvols alts arreu i alguns mitjans pel nord del territori.

A la tarda hi haurà algun núvol de sotavent a punts de l'est del país. D'altra banda, a partir de mitja tarda arribaran núvols baixos a l'extrem nord del Pirineu que podran deixar el cel mig ennuvolat, si bé al vessant nord de la serralada quedarà localment molt ennuvolat o cobert al final del dia.

La temperatura, tant mínima com màxima, pujarà lleugerament o moderadament, si bé la mínima serà similar a l'altiplà Central i la màxima baixa als cims del Pirineu.

Al final del dia és probable precipitació feble i escassa als cims del vessant nord del Pirineu. La cota de neu rondarà els 2.400 metres.

Vent i visibilitat

El vent bufarà fins a mig matí ia partir de la nit fluix i de direcció variable a l'interior, mentre que al litoral s'imposarà el terral entre fluix i moderat, més reforçat a les Terres de l'Ebre on hi haurà alguns cops forts.

La resta del dia entrarà vent de component nord al terç nord i de component oest a la resta de l'interior del terç oest, que serà entre fluix i moderat, si bé es podran assolir forts cops a les Terres de l'Ebre ia les cims del Pirineu i Prepirineu.

A la resta del país, el vent continuarà fluix i de direcció variable, però amb intervals de component sud i est al litoral i al prelitoral, sobretot central, al migdia. D'altra banda, a partir de mig matí bufarà tramuntana a l'Empordà entre fluixa i moderada amb cops forts, i algunes de molt forts al nord del Cap de Creus.

La visibilitat serà excel·lent. Tot i això, serà bona a trams del litoral central i sud de la Costa Brava al matí i empitjorarà al final del dia a cotes elevades de l'extrem nord del Pirineu on quedarà puntualment dolenta.